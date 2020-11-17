Covid-19 Украина

обновлено 17.11.2020 в 16:02

Всего:

557657(+11968)

Болеют:

296818(+11968)

Выздоровели:

250983(+6786)

Умерло:

9856(+159)

16:56 Зеленский уволил главу Николаевской ОГА
16:33 В Twitter появилась функция твитов, которые исчезают через 24 часа
Эксклюзив
16:32 Под Радой произошло несколько потасовок между митингующими SaveФОП и полицией: видео
15:47 Израиль усиливает карантин, но открывает школы, рынки и гостиницы — Нетаньяху
15:46 SpaceX отправила на МКС четырех астронавтов: впечатляющее фото
15:35 День рождения Мартина Скорсезе: лучшие фильмы именитого режиссера
15:23 Ouverture of Something That Never Ended: Алессандро Микеле и Гас Ван Сент рассказали о мини-сериале от Gucci
Эксклюзив
14:55 НБУ выдал 16 банкам 16 млрд рефинанса. Это может быть началом эмиссии, – эксперт
14:54 Приянка Чопра присоединилась к Британскому модному совету
14:22 Украина арестовала еще 44 самолета РФ за полеты в оккупированный Крым
14:16 Хакеры‌ ‌взломали‌ ‌сайт‌ ‌Николаевской‌ ‌ОГА‌ ‌и‌ ‌разместили‌ ‌флаг‌ ‌«ЛНР»‌ ‌
14:09 В Ужгороде из-за карантина предпринимателей освободили от уплаты налогов
13:35 Сотрудника пресс-службы Меркель обвинили в шпионаже в пользу Египта
13:35 Матч Швейцария – Украина под угрозой: у игроков сборной еще 3 положительных теста на COVID-19
13:16 Матч Швейцария — Украина: когда и где смотреть
13:06 Мишель Обама рассказала, как помогла Мелании Трамп освоиться в Белом доме в 2016 году
12:56 Безос пожертвовал $791 млн на борьбу с изменением климата
12:16 17 ноября мир отмечает Международный день студента
12:10 За сутки в ВСУ COVID-19 заболели 129 человек, один военный умер
12:07 В Киеве зафиксировали первые морозы
11:32 Новый рекорд: В Киеве – 1143 новых случаев COVID-19
11:15 Байден объявит о ключевых членах своей администрации во вторник — NYT
Партнерский материал
11:11 EastCode: Продолжается прием заявок на конкурс инновационных ИТ-решений для общин
10:43 Украинцы смогут наблюдать звездопад Леониды
10:39 В Италии коронавирус появился еще в сентябре 2019 года, – ученые

SpaceX отправила на МКС четырех астронавтов: впечатляющее фото

Компания SpaceX по заказу NASA отправила на Международную космическую станцию корабль с четырьмя астронавтами.

Вторник, 17 ноября 2020, 15:46

Фото: NASA

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

В частности, на МКС отправились три астронавта NASA Виктор Гловер, Майк Хопкинс и Шеннон Уолкер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.

Отмечается, что SpaceX Crew Dragon Resilience пристыковался к МКС в 23:01 понедельника по восточному времени (6:01 вторника по Киеву).

После подключения Crew Dragon к модулю Harmony астронавты на борту Resilience и космической станции провели стандартные проверки на утечку и герметизацию между космическими кораблями в рамках подготовки к открытию люка.

Хопкинс, Гловер, Уокер и Ногучи присоединились к экипажу 64-й экспедиции в составе командира Сергея Рыжикова и бортинженера Сергея Кудь-Сверчкова из Российского космического агентства и бортинженера NASA Кейт Рубинс.

Как это было?

Фото: AFP

Полноразмерная модель модуля космического корабля Crew-1 находится рядом со стартовой площадкой, а ракета SpaceX Falcon 9 видна в стартовом комплексе 39A вдали в Космическом центре Кеннеди во Флориде.

Фото: EPA

Ракета SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon готовится к запуску.

Фото: AFP

Астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соичи Ногути.

Фото: EPA

Фото: AFP

Ракета SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon запускается.

Фото: Reuters

Фото: AP

Люди наблюдают за запуском.

Фото: AP

Астронавты NASA (слева направо): Виктор Гловер, Майк Хопкинс, Шеннон Уокер и Соичи Ногучи в скафандрах в штаб-квартире SpaceX.

Фото: AP

Менеджеры NASA и SpaceX аплодируют после запуска.

Фото: Павел Гончар

Интернет-трансляция запуска миссии NASA SpaceX Crew-1 на экране смартфона.

Фото: NASA TV

Миссия NASA SpaceX Crew-1 на борту SpaceX Crew Dragon приближается к Международной космической станции.

Фото: NASA TV

SpaceX Crew Dragon стыкуется с Международной космической станцией.

Фото: AP

Кейт Рубинс приветствует Соичи Ногучи на входе на Международную космическую станцию.

Фото: AP

Астронавты SpaceX и экипаж Международной космической станции.

Теги: фото, NASA, SpaceX, МКС

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться