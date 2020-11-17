SpaceX отправила на МКС четырех астронавтов: впечатляющее фото

Компания SpaceX по заказу NASA отправила на Международную космическую станцию корабль с четырьмя астронавтами.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

В частности, на МКС отправились три астронавта NASA Виктор Гловер, Майк Хопкинс и Шеннон Уолкер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.

Отмечается, что SpaceX Crew Dragon Resilience пристыковался к МКС в 23:01 понедельника по восточному времени (6:01 вторника по Киеву).

После подключения Crew Dragon к модулю Harmony астронавты на борту Resilience и космической станции провели стандартные проверки на утечку и герметизацию между космическими кораблями в рамках подготовки к открытию люка.

Хопкинс, Гловер, Уокер и Ногучи присоединились к экипажу 64-й экспедиции в составе командира Сергея Рыжикова и бортинженера Сергея Кудь-Сверчкова из Российского космического агентства и бортинженера NASA Кейт Рубинс.

Как это было?

Полноразмерная модель модуля космического корабля Crew-1 находится рядом со стартовой площадкой, а ракета SpaceX Falcon 9 видна в стартовом комплексе 39A вдали в Космическом центре Кеннеди во Флориде.

Ракета SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon готовится к запуску.

Астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соичи Ногути.

Ракета SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon запускается.

Люди наблюдают за запуском.

Астронавты NASA (слева направо): Виктор Гловер, Майк Хопкинс, Шеннон Уокер и Соичи Ногучи в скафандрах в штаб-квартире SpaceX.

Менеджеры NASA и SpaceX аплодируют после запуска.

Интернет-трансляция запуска миссии NASA SpaceX Crew-1 на экране смартфона.

Миссия NASA SpaceX Crew-1 на борту SpaceX Crew Dragon приближается к Международной космической станции.

SpaceX Crew Dragon стыкуется с Международной космической станцией.

Кейт Рубинс приветствует Соичи Ногучи на входе на Международную космическую станцию.

Астронавты SpaceX и экипаж Международной космической станции.