SpaceX отправила на МКС четырех астронавтов: впечатляющее фото

Об этом сообщает пресс-служба NASA.
В частности, на МКС отправились три астронавта NASA Виктор Гловер, Майк Хопкинс и Шеннон Уолкер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.
Отмечается, что SpaceX Crew Dragon Resilience пристыковался к МКС в 23:01 понедельника по восточному времени (6:01 вторника по Киеву).
После подключения Crew Dragon к модулю Harmony астронавты на борту Resilience и космической станции провели стандартные проверки на утечку и герметизацию между космическими кораблями в рамках подготовки к открытию люка.
Хопкинс, Гловер, Уокер и Ногучи присоединились к экипажу 64-й экспедиции в составе командира Сергея Рыжикова и бортинженера Сергея Кудь-Сверчкова из Российского космического агентства и бортинженера NASA Кейт Рубинс.
Как это было?
Полноразмерная модель модуля космического корабля Crew-1 находится рядом со стартовой площадкой, а ракета SpaceX Falcon 9 видна в стартовом комплексе 39A вдали в Космическом центре Кеннеди во Флориде.
Ракета SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon готовится к запуску.
Астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соичи Ногути.
Ракета SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon запускается.
Люди наблюдают за запуском.
Астронавты NASA (слева направо): Виктор Гловер, Майк Хопкинс, Шеннон Уокер и Соичи Ногучи в скафандрах в штаб-квартире SpaceX.
Менеджеры NASA и SpaceX аплодируют после запуска.
Интернет-трансляция запуска миссии NASA SpaceX Crew-1 на экране смартфона.
Миссия NASA SpaceX Crew-1 на борту SpaceX Crew Dragon приближается к Международной космической станции.
SpaceX Crew Dragon стыкуется с Международной космической станцией.
Кейт Рубинс приветствует Соичи Ногучи на входе на Международную космическую станцию.
Астронавты SpaceX и экипаж Международной космической станции.
- Ранее американское космическое агентство NASA и компания SpaceX Илона Маска со второй попытки запустили космический корабль Crew Dragon с астронавтами к Международной космической станции (МКС).
- Астронавты, полетевшие на Crew Dragon, одеты в скафандры нового поколения, сделанные по эскизам голливудского дизайнера.