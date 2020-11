Об этом рассказывают #Буквы.

В Портленде, штат Орегон, привлекли Национальную гвардию из-за насилия в центре города. По данным шерифа округа Малтнома, по меньшей мере восемь человек были арестованы.

Правоохранительные органы изъяли изъяли у некоторых арестованных протестующих фейерверки, молоток, аэрозольную краску, заряженную винтовку.

Фото: Multnomah Co Sheriff

В полиции Портленда заявили, что массовый митинг в центре города расценивается как бунт и призвали людей покинуть район.

“Несоблюдение этого указания может привести арест или применение силы, включая слезоточивый газ или вооружения”, – говорится в сообщении офиса шерифа.

В Нью-Йорке вспыхнули столкновения между полицией и протестующими в Гринвич-Виллидж.

Sources say more than a dozen protesters have been arrested after setting fires and clashing with police in Greenwich Village. https://t.co/lpxDczuR3Z pic.twitter.com/uZWLsKFyYf — Eyewitness News (@ABC7NY) November 5, 2020

“Count The Vote” protest on 5th Ave in NYC pic.twitter.com/902T3DazfY — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) November 5, 2020



Полицейские заблокировали протестующих, используя тактику кеттлинга, после чего провели задержания. Полиция сообщила, что арестовала более 20 человек.

NYPD currently kettling protestors at 5th Ave & 8th St. pic.twitter.com/GR2tLOtdhZ — NYC Protest Updates 2020 (@protest_nyc) November 5, 2020

Протестующие подожгли мусор.

“Мы поддерживаем право каждого на самовыражение, но разжигания костров ставит других под угрозу и это не будет толерантное. Мы работаем над деэскалации ситуации вблизи улицы Мортон в Вест-Виллидж, чтобы предотвратить дальнейшие убытки”, – говорится в заявлении полиции.

Оружие, которое полицейские изъяли у арестованных протестующих:

Фото: @NYPDnews

Протестующие в Пенсильвании:

Протестующие собираются у центра подсчета голосов в Аризоне. Сейчас там столкнулись с дилеммой, останавливать работу центра и закрываться после того, как толпа республиканских сторонников собрался на улице, требуя честного подсчета голосов. Некоторые протестующие даже пробрались в центр, но их выпроводили. На место вызвали полицию.

This @mcsoaz team just arrived in full tactical gear, got a look at the crowd. Could be planning to make a move on demonstrators outside. pic.twitter.com/TCbKcXRNju — Nicole Valdes (@NicoleValdesTV) November 5, 2020

Протесты на улицах городов:

Фото: Matt McDermott