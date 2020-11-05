Об этом рассказывают #Буквы.

В Портленде, штат Орегон, привлекли Национальную гвардию из-за насилия в центре города. По данным шерифа округа Малтнома, по меньшей мере восемь человек были арестованы.

David Dee Delgado/Getty Images

Правоохранительные органы изъяли изъяли у некоторых арестованных протестующих фейерверки, молоток, аэрозольную краску, заряженную винтовку.

Фото: Multnomah Co Sheriff

В полиции Портленда заявили, что массовый митинг в центре города расценивается как бунт и призвали людей покинуть район.

“Несоблюдение этого указания может привести арест или применение силы, включая слезоточивый газ или вооружения”, – говорится в сообщении офиса шерифа.

В Нью-Йорке вспыхнули столкновения между полицией и протестующими в Гринвич-Виллидж.


Полицейские заблокировали протестующих, используя тактику кеттлинга, после чего провели задержания. Полиция сообщила, что арестовала более 20 человек.

Протестующие подожгли мусор.

“Мы поддерживаем право каждого на самовыражение, но разжигания костров ставит других под угрозу и это не будет толерантное. Мы работаем над деэскалации ситуации вблизи улицы Мортон в Вест-Виллидж, чтобы предотвратить дальнейшие убытки”, – говорится в заявлении полиции.

Оружие, которое полицейские изъяли у арестованных протестующих:

Фото: @NYPDnews

Протестующие в Пенсильвании:

Spencer Platt/Getty Images

Протестующие собираются у центра подсчета голосов в Аризоне. Сейчас там столкнулись с дилеммой, останавливать работу центра и закрываться после того, как толпа республиканских сторонников собрался на улице, требуя честного подсчета голосов. Некоторые протестующие даже пробрались в центр, но их выпроводили. На место вызвали полицию.

Протесты на улицах городов:

Фото: Matt McDermott