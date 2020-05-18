Об этом рассказывают #Буквы.

Так, поддержать Сергея Стерненко пришло около сотки человек. Они держат в руках плакаты: “Не чіпайте Стерненка”.

Среди присутствующих есть и журналистка Янина Соколова.

стерненко_сбу_акция

стерненко_сбу_акция стерненко_сбу_акция стерненко_сбу_акция стерненко_сбу_акция стерненко_сбу_акция стерненко_сбу_акция стерненко_сбу_акция

Фото: Евгений Войнич, #Буквы

Кроме того, сегодня под стенами СБУ украинский музыкант Анатолий Тапольский сыграет сет в поддержку Сергея Стерненко.