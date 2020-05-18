Об этом рассказывают #Буквы.
Так, поддержать Сергея Стерненко пришло около сотки человек. Они держат в руках плакаты: “Не чіпайте Стерненка”.
Среди присутствующих есть и журналистка Янина Соколова.
Фото: Евгений Войнич, #Буквы
Кроме того, сегодня под стенами СБУ украинский музыкант Анатолий Тапольский сыграет сет в поддержку Сергея Стерненко.
- Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова требовала сообщить о подозрении активисту Стерненко.
- Глава Офиса Генпрокурора также заявила, что подозрение одесскому активисту Сергею Стерненко, который, защищаясь от нападающих, нанес одному смертельное ранение, будет в любом случае.
- Активиста Сергея Стерненко вызывают в СБУ якобы для сообщения ему о подозрении.