В среду, 21 октября, Шевченковский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета по существу.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В зале заседаний присутствуют фигуранты дела – музыкант, ветеран АТО Андрей Антоненко, врач и волонтер Юлия Кузьменко, медсестра Яна Дугарь, их защитники, а также прокуроры по делу.

На заседании ожидается рассмотрение изменения меры пресечения для Андрея Антоненко, который находится под стражей более 300 дней.

Также планируется завершение вступительного слова стороны защиты.

Состав суда по делу следующий: двое судей – Оксана Голубь и Марина Антонюк, а также трое присяжных – Юрий Федоренко, Наталья Глоба, Валерий Фирсов.

Под Шевченковским судом проходит акция в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь. Среди митингующих есть представители “Национального корпуса”, “Движения сопротивления капитуляции” и другие.

Охрану правопорядка обеспечивают силовики.

Что известно о деле Шеремета?

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.

Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.

21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.

#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.

Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.