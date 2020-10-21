Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В зале заседаний присутствуют фигуранты дела – музыкант, ветеран АТО Андрей Антоненко, врач и волонтер Юлия Кузьменко, медсестра Яна Дугарь, их защитники, а также прокуроры по делу.
На заседании ожидается рассмотрение изменения меры пресечения для Андрея Антоненко, который находится под стражей более 300 дней.
Также планируется завершение вступительного слова стороны защиты.
Состав суда по делу следующий: двое судей – Оксана Голубь и Марина Антонюк, а также трое присяжных – Юрий Федоренко, Наталья Глоба, Валерий Фирсов.
Под Шевченковским судом проходит акция в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь. Среди митингующих есть представители “Национального корпуса”, “Движения сопротивления капитуляции” и другие.
Охрану правопорядка обеспечивают силовики.
Что известно о деле Шеремета?
О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.
Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.
21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.
#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.
Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.
- В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.
- 18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугар отказались его получать.
- 25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных.
- 28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.
- 6 октября Апелляционный суд Киева оставил под стражей обвиняемого по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко. После этого возле суда произошли столкновения между силовиками и сторонниками Антоненко.
- Подполковник британской армии, военный эксперт Глен Грант написал открытое письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову и заявил, что нет прямых доказательств в том, что Андрей Антоненко связан с убийством украинского журналиста Павла Шеремета.