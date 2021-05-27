Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Затемнення Місяця, або “кривавий” Місяць відбувається тоді, коли Земля проходить між Сонцем і Місяцем, відкидаючи тінь на поверхню Місяця, яка у свою чергу здається темно-червоного кольору.
Як перше затемнення Місяця цього року виглядало у різних країнах світу:
Давньогрецький храм Посейдона недалеко від Афін на фоні Супермісяця.
У Туреччині стамбульська мечеть Чамлиджа та Супермісяць позаду.
Місяць поряд із Сіднейським оперним театром.
Супермісяць поміж хмарочосами столиці Іспанії Мадрида.
Супермісяць ц центральному китайському місті Юньчен.
Супермісяць за статуєю Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро.
Місяць над Стоунхенджем (Англія).
- Супермісяць: що це за явище і коли воно відбувається?