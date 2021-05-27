Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Затемнення Місяця, або “кривавий” Місяць відбувається тоді, коли Земля проходить між Сонцем і Місяцем, відкидаючи тінь на поверхню Місяця, яка у свою чергу здається темно-червоного кольору.

Як перше затемнення Місяця цього року виглядало у різних країнах світу:

Давньогрецький храм Посейдона недалеко від Афін на фоні Супермісяця.

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У Туреччині стамбульська мечеть Чамлиджа та Супермісяць позаду.

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Місяць поряд із Сіднейським оперним театром.

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Супермісяць поміж хмарочосами столиці Іспанії Мадрида.

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Супермісяць ц центральному китайському місті Юньчен.

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Супермісяць за статуєю Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро.

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Місяць над Стоунхенджем (Англія).

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