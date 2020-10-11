Об этом сообщает корреспондент #Букв.
11 октября во всем мире отмечается Международный день каминг-аута, день, когда сообщества во всем мире поддерживают и поощряют ЛГБТ + людей быть видимыми, быть откровенными, быть собой.
“Мы выходим на акцию, потому что нас систематически хотят выключить, стереть, сделать невидимыми. На этот раз это была последняя капля: как так сложилось, что кучка праворадикальных меньшинств диктуют правила жизни для людей, правила ведения бизнеса, правила функционирования государства. С нас достаточно, хватит терпеть! “, – заявили организаторы акции.
Активисты призывают каждого:
- прекратить терпеть праворадикальное давление и запугивание, принимая их как норму в нашем обществе;
- открыто заявлять о манипуляции и искажениях, используемые правыми меньшинствами, чтобы оправдать свои противоправные действия;
- поддержать организации, бизнес, людей, которые за счет своей репутации, жизни и здоровья продолжают стоять на позициях дискриминации, толерантности и уважения к правам человека.
- На днях стало известно, что здание ТРЦ каждый вечер с 5 до 11 октября каждые 5 минут транслировать прайд-флаг вместе со слоганом “Быть разными хорошо вместе”, чтобы привлечь внимание общества к теме видимости и принятия ЛГБТ+.
- 8 октября активисты “Нацкорпуса” устроили под ТРЦ акцию протеста. Они предложили заменить ЛБГТ-флаг изображением в память погибших в катастрофе Ан-26 в Харьковской области курсантов и офицеров, а свои требования в виде письма передали PR-директору ТРЦ Татьяне Атаджановой.