Об этом сообщает NASA.

Тридцать лет назад, 24 апреля 1990 года, на шаттле “Дискавери” вместе с экипажем из пяти астронавтов Hubble доставили на борт космического центра NASA.

Отмечается, что знаковые снимки и научные открытия космического телескопа пересмотрели наш взгляд на Вселенную.

“Hubble дал нам потрясающее представление о Вселенной, от близлежащих планет до самых дальних галактик, которые мы до сих пор не видели. Как 30 лет назад, так и сейчас этот астрономический центр все еще творит революционную науку. Его впечатляющие образы захватывали воображение на протяжении десятилетий и будут продолжать вдохновлять человечество еще долгие годы”, – отметил помощник администратора по науке в штаб-квартире NASA Томас Зурбухен.

На сегодняшний день Hubble собрал 1,4 миллиона наблюдений и предоставил данные, которые астрономы всего мира использовали для написания более 17 000 рецензируемых научных публикаций, что делает его самой плодовитой космической обсерваторией в истории. Одни только его архивные данные будут способствовать будущим астрономическим исследованиям для следующих поколений.

В честь 30-летия со дня запуска телескоп сделал новый снимок, который запечатлел область образования звезды в Большом Магеллановом облаке, расположенная недалеко от нашей галактики Млечный Путь, на расстоянии около 163 000 световых лет от Земли.

Астрономы дали изображению название “Космический риф”, потому что оно напоминает подводный мир.

Фото, которые сделал Hubble

Галактика Роза

Туманность

Марс

Глубокое Поле

Световое эхо

Шаровое звездное скопление

Туманность “Бабочка”

Крабовидная туманность

Звездный Питомник

Полярное сияние на Уране

Галактика Сомбреро

Туманность “Конская Голова”

Кольцевая туманность

Галактика Вертушка