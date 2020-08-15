Об этом сообщает местное издание TUT.BY.
Минчане пришли почтить память погибшего на Пушкинской, где тот погиб.
Еще часть граждан была на Ольшевского, откуда гроб вывозили на кладбище.
Родственники погибшего рассказали, что в свидетельстве о смерти указано, что он умер от потери крови.
“Основная причина смерти — открытая рана грудной клетки, он умер от массивной потери крови”, – рассказали они.
По версии Министерства внутренних дел, Тарайковский якобы хотел бросить взрывное устройство в силовиков, но оно взорвалось у него в руке, отчего он и умер.
Но по словам очевидцев, которые также были на месте событий, у мужчины в руке ничего не взрывалось.
Александру было 34 года, у него осталась 3-летняя дочь.
В ритуальном зале с погибшим прощались только самые близкие.
Когда из ритуального зала выносили гроб с телом погибшего Александра, люди встали на колено.
“Слава герою!”, “Жыве Беларусь!”, – выкрикивали собравшиеся.
Погибшего похоронят на Западном кладбище.
На кладбище прощаться с ним будут только родственники.
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