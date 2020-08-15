В субботу, 15 августа, в Минске состоялось прощание с Александром Тарайковским, который погиб во время протестов 10 августа на улице Притыцкого. Он умер вследствие действий силовиков, которые разогнали акцию протеста.

Об этом сообщает местное издание TUT.BY.

Минчане пришли почтить память погибшего на Пушкинской, где тот погиб.

Еще часть граждан была на Ольшевского, откуда гроб вывозили на кладбище.

Родственники погибшего рассказали, что в свидетельстве о смерти указано, что он умер от потери крови.

“Основная причина смерти — открытая рана грудной клетки, он умер от массивной потери крови”, – рассказали они.

По версии Министерства внутренних дел, Тарайковский якобы хотел бросить взрывное устройство в силовиков, но оно взорвалось у него в руке, отчего он и умер.

Но по словам очевидцев, которые также были на месте событий, у мужчины в руке ничего не взрывалось.

Александру было 34 года, у него осталась 3-летняя дочь.

В ритуальном зале с погибшим прощались только самые близкие.

Когда из ритуального зала выносили гроб с телом погибшего Александра, люди встали на колено.

“Слава герою!”, “Жыве Беларусь!”, – выкрикивали собравшиеся.

Погибшего похоронят на Западном кладбище.

На кладбище прощаться с ним будут только родственники.