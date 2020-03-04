Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

В Нэшвилле, самом большом городе Теннесси, торнадо разрушили множество домов.

После полуночи буря разразилась так быстро, что многие спящие попросту не успели укрыться.

Президент Дональд Трамп заявил, что планирует посетить штат в пятницу.

Губернатор Уильям Ли заявил есть много людей, который пропали без вести. Их сейчас ищут спасатели.

SHELLEY MAYS / THE TENNESSEAN

GEORGE WALKER IV/ THE TENNESSEAN

ALAN POIZNER / FOR THE TENNESSEAN

LARRY MCCORMACK / THE TENNESEAN

MARK ZALESKI/ FOR THE TENNESSEAN

  • В августе 2019 года  в результате торнадо на юго-западе Люксембурга, в муниципалитетах Башараж и Петанж, повреждены больше ста домов. Также сообщалось о 19 пострадавших.