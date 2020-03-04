Жертвами двух торнадо в штате Теннесси стали 25 человек.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

В Нэшвилле, самом большом городе Теннесси, торнадо разрушили множество домов.

После полуночи буря разразилась так быстро, что многие спящие попросту не успели укрыться.

Президент Дональд Трамп заявил, что планирует посетить штат в пятницу.

Губернатор Уильям Ли заявил есть много людей, который пропали без вести. Их сейчас ищут спасатели.