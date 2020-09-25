Компания Twitter на этой неделе отобрала несколько смешных и остроумных твитов о том, почему важно носить защитную маску в эпоху коронавируса, разместив их в людных местах.

Твиты дополнили хэштегом #WearAMask.

Билборды, ситилайты и громадные стенды на баржах говорили о необходимости носить маски в семи американских городах. В частности, в Чикаго, Сиэтле, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

“Маска – это купальник для лица”, “У тебя красивая маска… Это новый способ пикапа?!”, “Ношу маску – храню мир”, “Маска на носу – все в порядке”, “Классные дети носят маски во время пандемии. А ты, классный?” и так далее.

Результат не заставил себя долго ждать. Тег #WearAMask снова в ТОПе трендов социальной сети.

Стоит отметить, что Twitter раздает маски бесплатно в брендированных точках.

В соцсети рассказала, что с марта в Twitter написали более 100 миллионов твитов именно о масках.

Интересно, что в социальной сети появилось новое эмодзи – в маске.