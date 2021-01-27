Об этом рассказывают #Буквы.
Среди присутствующих были народные депутаты от “Слуги народа” Макс Бужанский и Александр Куницкий.
Ранее в Бабий Яр почтить жертв Холокоста приехал президент Украины Владимир Зеленский.
Фото: #Буквы
В течение двух дней – 29-30 сентября 1941 года – в Бабьем Яру нацисты расстреляли почти 34 000 евреев. Всего в ходе оккупации погибло от 70 до 100 тыс. человек.
Сегодня в Киеве возле Министерства образования и науки Украины сегодня открыли инсталляцию “Взгляд в прошлое”, посвященную памяти жертв Холокоста.
- Напомним, в апреле в Сети разгорелся громкий скандал из-за привлечения к съемкам фильма “Дау. Дегенерация” российского режиссера Ильи Хржановского младенцев из украинских детских домов.
- На фоне этого всплыло, что режиссер Илья Хржановский также является художественным руководителем Мемориального центра “Бабий Яр”. Началось публичное обсуждение предложенной им концепции мемориала и разгорелся новый громкий скандал. #Буквы вспоминали хронологию событий.
- Что такое “ДАУ” и почему оно не имеет ничего общего с искусством.