Сегодня, 27 января, в мемориальном комплексе Бабий Яр на окраине Киева, почтили память жертв Холокоста.

Об этом рассказывают #Буквы.

Среди присутствующих были народные депутаты от “Слуги народа” Макс Бужанский и Александр Куницкий.

Ранее в Бабий Яр почтить жертв Холокоста приехал президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: #Буквы

В течение двух дней – 29-30 сентября 1941 года – в Бабьем Яру нацисты расстреляли почти 34 000 евреев. Всего в ходе оккупации погибло от 70 до 100 тыс. человек.

Сегодня в Киеве возле Министерства образования и науки Украины сегодня открыли инсталляцию “Взгляд в прошлое”, посвященную памяти жертв Холокоста.