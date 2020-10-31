В субботу, 31 октября, в разгар эпидемии коронавируса и с опозданием почти в десять лет откроется новый берлинский международный аэропорт Бранденбург.

Об этом сообщает CNN.

Огромный участок площадью 1470 гектаров в регионе Шенефельд к юго-востоку от Берлина должен стать современным транспортным узлом, которого всегда не хватало немецкой столице. Но, столкнувшись с большим количеством неудач, жалоб и недостатков, многие называли этот проект “проклятым”.

Аэропорт Бранденбург может принять более 40 миллионов пассажиров.

Однако из-за пандемии он рассчитывает обслужить только около 11 000 пассажиров в первый день работы, 1 ноября, и всего 24 000 через неделю.

“Конечно, времена COVID – тяжелые времена, но через год или два у нас будет много пассажиров. Людям понравится этот новый современный международный аэропорт”, – отметил руководитель аэропорта Энгельберт Лютке Далдруп.

История строительства

Планы по строительству центрального международного аэропорта в Берлине относятся к эпохе воссоединения. После падения Берлинской стены в 1989 году лидеры Германии начали дискуссии о строительстве нового аэропорта, который, по их мнению, поможет сделать Берлин новым мировым центром.

В то время в городе было три аэропорта – аэропорт Тегель “Отто Лилиенталь”, аэропорт Шенефельд и аэропорт Темпельхоф – все они сыграли важную роль в бурной послевоенной истории Берлина.

Темпельхоф, расположенный недалеко от центра Берлина, с тех пор закрыт и превратился в крупный парк. Тегель продолжает работать, но закроется 8 ноября. А аэропорт Шенефельд, который был признан “худшим в мире” туристическим онлайн-агентством eDreams в 2017 году, был закрыт 25 октября, и большая часть его инфраструктуры была включена в новый объект.

Официальное строительство аэропорта Бранденбург началось в 2006 году. Попытки приватизировать участок не увенчались успехом, и территория аэропорта оставалась в собственности федерального правительства Германии, земли Бранденбург и города Берлин.

Приблизительная оценка стоимости проекта составила 2,83 миллиарда евро (3,1 миллиарда долларов по сегодняшнему обменному курсу). Но из-за множества технических проблем прогресс замедлился, в то время как стоимость аэропорта резко возросла, поскольку первоначальная прогнозируемая стоимость была сильно занижена. В связи с этим первое открытие аэропорта, которое планировалось на 2011 год, не состоялось.

Полный спектр архитектурных, структурных и технических проблем возник в 2011 году. Неправильная конструкция системы противопожарной защиты сначала вызывала у экспертов сомнения, но вскоре стало ясно, что существуют также огромные проблемы с основными конструктивными элементами, такими как эскалаторы, конструкции потолков и билетные кассы.

В результате этого дату открытия перенесли на 2014 год, а затем на 2016 год. По результатам государственного аудита Бранденбурга в 2016 году было установлено, что удобство использования аэропорта составляет менее 57 %. В конце концов, официальные лица решили прекратить называть ожидаемую дату и приостановить весь проект до тех пор, пока не будут завершены капитальные ремонты в управлении и строительстве.

И лишь, когда расходы превысили отметку в 7,3 миллиарда евро, дата была перенесена на 2020 год.