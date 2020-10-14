Об этом сообщают #Буквы.
Старт организаторы анонсировали на 10:00.
Собралось на велопробег около сотни киевлян, среди участников есть и дети.
Маршрут пробега следующий: площадь Михайловская – улица Михайловская – улица Крещатик – площадь Европейская – улица Грушевского – Петровская аллея – Парковая дорога – аллея Героев Крут – площадь Славы – улица Лаврская.
В патрульной полиции призывают горожан заранее планировать свой маршрут, ведь будет организовано перекрытие указанных улиц и возможно частичное ограничение движения на прилегающих.
Фото: #Буквы
- Сегодня, 14 октября, по случаю Дня зaхисника Укрaины, 78-й годовщины создания УПA и Дня кoзацтва в Киеве запланирован ряд мероприятий, среди которых: велопробег и шествие.