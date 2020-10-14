Сегодня, 14 октября, в центре Киева на Михайловской площади ко Дню защитника Украины, Дня Казачества, Покрова Пресвятой Богородицы стартовал велопробег.

Об этом сообщают #Буквы.

Старт организаторы анонсировали на 10:00.

Собралось на велопробег около сотни киевлян, среди участников есть и дети.

Маршрут пробега следующий: площадь Михайловская – улица Михайловская – улица Крещатик – площадь Европейская – улица Грушевского – Петровская аллея – Парковая дорога – аллея Героев Крут – площадь Славы – улица Лаврская.

В патрульной полиции призывают горожан заранее планировать свой маршрут, ведь будет организовано перекрытие указанных улиц и возможно частичное ограничение движения на прилегающих.

Фото: #Буквы