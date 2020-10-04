Об этом сообщает корреспондент #Букв.

По словам организаторов акции – животные имеют право на гуманное обращение.

Зоозащитники вышли на главную площадь страны с требованиями:

  • За запрет пушных ферм в Украине. Законопроект ХутроOFF 2360 должен быть принят ВР;
  • за прекращение использования животных в цирках, контактных зоопарках, дельфинариях; за запрет фотоуслуг и попрошайничество с животными;
  • за запрет эвтаназии бездомных животных;
  • за запрет охоты;
  • за прекращение тестирования косметики и бытовой химии на животных и запрет проведения экспериментов на животных;
  • создание локальных муниципальных служб спасения животных;
  • за запрет производства и продажи фуа-гра и усиление защиты сельскохозяйственных животных;
  • за введение веган-опций в учебных заведениях дети должны иметь выбор;
  • за создание центров реабилитации для животных, изъятых из запрещенных сфер деятельности и в горе-владельцев (незаконные правонарушителей);
  • за налаживание диалога с органами Национальной полиции по предупреждению, отслеживание и расследование случаев жестокого обращения с животными;
  • за запуск образовательных программ и проектов для популяризации гуманного и ответственного отношения к животным;
  • за оборудование площадок для выгула домашних животных.

Пришло на акцию около 300 человек. Многие держали в руках плакаты с призывами становиться веганами и отказаться от меха животных.

4 октября_зоозащитники_День защиты животных 4 октября_зоозащитники_День защиты животных 4 октября_зоозащитники_День защиты животных 4 октября_зоозащитники_День защиты животных 4 октября_зоозащитники_День защиты животных 4 октября_зоозащитники_День защиты животных 4 октября_зоозащитники_День защиты животных 4 октября_зоозащитники_День защиты животных 4 октября_зоозащитники_День защиты животных 4 октября_зоозащитники_День защиты животных 4 октября_зоозащитники_День защиты животных 4 октября_зоозащитники_День защиты животных 4 октября_зоозащитники_День защиты животных 4 октября_зоозащитники_День защиты животных 4 октября_зоозащитники_День защиты животных 4 октября_зоозащитники_День защиты животных 4 октября_зоозащитники_День защиты животных 4 октября_зоозащитники_День защиты животных 4 октября_зоозащитники_День защиты животных

Зоозащитников пришла поддержать известная украинская реп-исполнительница Алена Савраненко.4 октября_зоозащитники_День защиты животных 4 октября_зоозащитники_День защиты животных 4 октября_зоозащитники_День защиты животных 4 октября_зоозащитники_День защиты животных 4 октября_зоозащитники_День защиты животных

Фото: Евгений Краевой, #Буквы