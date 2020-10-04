Сегодня, 4 октября, во Всемирный день животных на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция, призванная привлечь внимание к защите прав животных.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

По словам организаторов акции – животные имеют право на гуманное обращение.

Зоозащитники вышли на главную площадь страны с требованиями:

За запрет пушных ферм в Украине. Законопроект ХутроOFF 2360 должен быть принят ВР;

за прекращение использования животных в цирках, контактных зоопарках, дельфинариях; за запрет фотоуслуг и попрошайничество с животными;

за запрет эвтаназии бездомных животных;

за запрет охоты;

за прекращение тестирования косметики и бытовой химии на животных и запрет проведения экспериментов на животных;

создание локальных муниципальных служб спасения животных;

за запрет производства и продажи фуа-гра и усиление защиты сельскохозяйственных животных;

за введение веган-опций в учебных заведениях дети должны иметь выбор;

за создание центров реабилитации для животных, изъятых из запрещенных сфер деятельности и в горе-владельцев (незаконные правонарушителей);

за налаживание диалога с органами Национальной полиции по предупреждению, отслеживание и расследование случаев жестокого обращения с животными;

за запуск образовательных программ и проектов для популяризации гуманного и ответственного отношения к животным;

за оборудование площадок для выгула домашних животных.

Пришло на акцию около 300 человек. Многие держали в руках плакаты с призывами становиться веганами и отказаться от меха животных.

Зоозащитников пришла поддержать известная украинская реп-исполнительница Алена Савраненко.

Фото: Евгений Краевой, #Буквы