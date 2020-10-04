Об этом сообщает корреспондент #Букв.
По словам организаторов акции – животные имеют право на гуманное обращение.
Зоозащитники вышли на главную площадь страны с требованиями:
- За запрет пушных ферм в Украине. Законопроект ХутроOFF 2360 должен быть принят ВР;
- за прекращение использования животных в цирках, контактных зоопарках, дельфинариях; за запрет фотоуслуг и попрошайничество с животными;
- за запрет эвтаназии бездомных животных;
- за запрет охоты;
- за прекращение тестирования косметики и бытовой химии на животных и запрет проведения экспериментов на животных;
- создание локальных муниципальных служб спасения животных;
- за запрет производства и продажи фуа-гра и усиление защиты сельскохозяйственных животных;
- за введение веган-опций в учебных заведениях дети должны иметь выбор;
- за создание центров реабилитации для животных, изъятых из запрещенных сфер деятельности и в горе-владельцев (незаконные правонарушителей);
- за налаживание диалога с органами Национальной полиции по предупреждению, отслеживание и расследование случаев жестокого обращения с животными;
- за запуск образовательных программ и проектов для популяризации гуманного и ответственного отношения к животным;
- за оборудование площадок для выгула домашних животных.
Пришло на акцию около 300 человек. Многие держали в руках плакаты с призывами становиться веганами и отказаться от меха животных.
Зоозащитников пришла поддержать известная украинская реп-исполнительница Алена Савраненко.
Фото: Евгений Краевой, #Буквы
- 5 июня под Верховной Радой прошла акция в поддержку закона о запрете производства меха в Украине.