Корреспондент #Букв побывал в дендропарке “Добропарк”.
На территории парка множество мест для фотосессий и организации семейного отдыха.
Специалисты высадили 100 тыс. петуний, 25 тыс. кустов лаванды, 200 тыс. бегоний. А еще там есть локации из самшита, зеленые лужайки и удивительные инсталяции.
В субботу и воскресенье парк работает с 09:00 до 21:00.
Фото: Евгений Краевой, #Буквы
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
- 3 мая в дендропарк под Киевом (село Мотижин) на миллионы ярких тюльпанов пришли посмотреть сотни посетителей.