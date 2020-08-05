В селе Мотижин, Киевской области, на 7 гектарах ландшафтного парка можно увидеть и сфотографироваться рядом с 3D-объектами, сделанными из петуний различных цветов.

Корреспондент #Букв побывал в дендропарке “Добропарк”.

На территории парка множество мест для фотосессий и организации семейного отдыха.

Специалисты высадили 100 тыс. петуний, 25 тыс. кустов лаванды, 200 тыс. бегоний. А еще там есть локации из самшита, зеленые лужайки и удивительные инсталяции.

В субботу и воскресенье парк работает с 09:00 до 21:00.

Фото: Евгений Краевой, #Буквы

Фото: Александр Кужельный, #Буквы