Об этом сообщает издание Аxios.
Общая картина акций: участники митингов собрались, чтобы осудить всплеск насилия и ненависти в отношении американцев азиатского происхождения и почтить память восьми человек, погибших в результате терактов в Атланте, включая шесть женщин азиатского происхождения.
Фото: Linh Ta
Демонстрация в Атланте:
Бдение в Колумбусе, штат Огайо, 20 марта в память о жертвах стрельбы. Более 183 организаций присоединились к группам AAPI и призвали выделить 300 миллионов долларов на борьбу с антиазиатским насилием.
Бдение при свечах “Остановите азиатскую ненависть” в городском парке Альгамбры, округ Лос-Анджелес, Калифорния, 20 марта.
Митинг в Атланте:
Протест в Нью-Йорке:
Actress Sandra Oh speaks during the Stop Asian Hate rally in Pittsburgh pic.twitter.com/Bgels4hNio
— Kristina Serafini (@KristinaS_Trib) March 20, 2021
- В американской Атланте и пригороде произошли три вооруженных конфликта, в результате которых погибли по меньшей мере восемь человек. Подозреваемого задержали.
- По данным правоохранителей, четыре человека были убиты, один ранен в массажном салоне Young в пригороде Атланты. Позже стало известно о нападении на еще два аналогичных заведения – Gold Massage Spa и Aroma Therapy Spa. В Gold Spa погибли три женщины, в Aroma Spa – еще одна женщина.
- 21-летний американец из Атланты (штат Джорджия) Роберт Аарон Лонг, убивший шестерых азиатских женщин, действовал, возможно, не из-за расовой ненависти. Парень лечился от сексуальной адикции.