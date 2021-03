Об этом сообщает издание Аxios.

Общая картина акций: участники митингов собрались, чтобы осудить всплеск насилия и ненависти в отношении американцев азиатского происхождения и почтить память восьми человек, погибших в результате терактов в Атланте, включая шесть женщин азиатского происхождения.

Фото: Linh Ta

Демонстрация в Атланте:

Бдение в Колумбусе, штат Огайо, 20 марта в память о жертвах стрельбы. Более 183 организаций присоединились к группам AAPI и призвали выделить 300 миллионов долларов на борьбу с антиазиатским насилием.

Бдение при свечах “Остановите азиатскую ненависть” в городском парке Альгамбры, округ Лос-Анджелес, Калифорния, 20 марта.

Митинг в Атланте:

Протест в Нью-Йорке:

Actress Sandra Oh speaks during the Stop Asian Hate rally in Pittsburgh pic.twitter.com/Bgels4hNio

— Kristina Serafini (@KristinaS_Trib) March 20, 2021