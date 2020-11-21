По случаю седьмой годовщины Революции Достоинства в Киеве состоялся молебен и возложение цветов.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Мероприятия прошли возле экуменического храма архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ на аллее Героев Небесной Сотни.

Революция Достоинства в памяти украинцев осталась не просто правом на самовыражение гражданской позиции, но и убийством 106 граждан и свыше 2 тысячами раненых. Такая цена была уплачена за три месяца Евромайдана.

Фото: #Буквы