Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Мероприятия прошли возле экуменического храма архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ на аллее Героев Небесной Сотни.
Революция Достоинства в памяти украинцев осталась не просто правом на самовыражение гражданской позиции, но и убийством 106 граждан и свыше 2 тысячами раненых. Такая цена была уплачена за три месяца Евромайдана.
Фото: #Буквы
- Сегодня, 21 ноября, в Украине отмечают День Достоинства и Свободы, который установлен в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004) и Революции Достоинства (2013 года).