В столице Украины, Киеве, 10 октября состоялась всеукраинская акция "Напомни о каждом". Ее цель – поддержать пленников Кремля, которые до сих пор находятся в России или на временно оккупированных территориях.

#Буквы побывали на акции.

Участники акции собрались возле памятника князю Ярославу Мудрому.

Организаторы напомнили собравшимся о том, что война с Россией все еще продолжается, и немало украинских граждан остаются в российских тюрьмах, где подвергаются пыткам.

На акции присутствовали несколько сотен человек.

Они держали в руках фото пленников, а также плакаты с надписью: “Освободить узников Кремля”.

Присутствующие озвучили свои требования к власти, после чего сформировали колонну и двинулись мимо СБУ к Кабмину, Верховной Раде и Офису Президента.

Главное требование собравшихся на акции – обеспечить работу Комиссии Кабмина по вопросам пропавших без вести, которая уже не функционирует около двух лет, и дать возможность представителям семей пропавших без вести участвовать в заседаниях.

Также родные, бывшие узники и общественные активисты выдвинули еще несколько требований. Они требуют принять закон о пленных и закон о военных преступлениях. Это позволит имплементировать нормы международного права, подтвердив способность Украины судить за международные преступления, к которым не применяются сроки давности.

Также участники требовали определить ответственное лицо при Офисе Президента по вопросам плена и пропавших без вести для улучшения коммуникации и координации между семьями пленных и пропавших без вести, экс-пленниками и государственными органами; обеспечить работникам СБУ эффективную работу в вопросе сбора информации по обмену и правовой оценки действий уволенных.

Вместе с активистами в акции приняли участие бывшие пленники Кремля – ​​Александр Грищенко, Роман Сущенко и Игорь Козловский.

Как сообщалось ранее, бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха жестоко избили в Киеве в ночь на 8 сентября — ровно через год после его освобождения.

Его в бессознательном состоянии в столичном Гидропарке нашла женщина, которая вызвала врачей. Это произошло только утром. Сейчас известно, что у Балуха сломаны ключица и рука, а также тяжелая черепно-мозговая травма. Днем 8 сентября его прооперировали и перевели в отделение реанимации. Состояние – тяжелое.

Столичная больница передала информацию о нападении в Нацполицию. Там уверяют, что делом занимаются “наиболее опытные и высококвалифицированные работники”.