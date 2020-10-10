#Буквы побывали на акции.
Участники акции собрались возле памятника князю Ярославу Мудрому.
Организаторы напомнили собравшимся о том, что война с Россией все еще продолжается, и немало украинских граждан остаются в российских тюрьмах, где подвергаются пыткам.
На акции присутствовали несколько сотен человек.
Они держали в руках фото пленников, а также плакаты с надписью: “Освободить узников Кремля”.
Присутствующие озвучили свои требования к власти, после чего сформировали колонну и двинулись мимо СБУ к Кабмину, Верховной Раде и Офису Президента.
Главное требование собравшихся на акции – обеспечить работу Комиссии Кабмина по вопросам пропавших без вести, которая уже не функционирует около двух лет, и дать возможность представителям семей пропавших без вести участвовать в заседаниях.
Также родные, бывшие узники и общественные активисты выдвинули еще несколько требований. Они требуют принять закон о пленных и закон о военных преступлениях. Это позволит имплементировать нормы международного права, подтвердив способность Украины судить за международные преступления, к которым не применяются сроки давности.
Также участники требовали определить ответственное лицо при Офисе Президента по вопросам плена и пропавших без вести для улучшения коммуникации и координации между семьями пленных и пропавших без вести, экс-пленниками и государственными органами; обеспечить работникам СБУ эффективную работу в вопросе сбора информации по обмену и правовой оценки действий уволенных.
Вместе с активистами в акции приняли участие бывшие пленники Кремля – Александр Грищенко, Роман Сущенко и Игорь Козловский.
Как сообщалось ранее, бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха жестоко избили в Киеве в ночь на 8 сентября — ровно через год после его освобождения.
Его в бессознательном состоянии в столичном Гидропарке нашла женщина, которая вызвала врачей. Это произошло только утром. Сейчас известно, что у Балуха сломаны ключица и рука, а также тяжелая черепно-мозговая травма. Днем 8 сентября его прооперировали и перевели в отделение реанимации. Состояние – тяжелое.
Столичная больница передала информацию о нападении в Нацполицию. Там уверяют, что делом занимаются “наиболее опытные и высококвалифицированные работники”.
- Полиция Киева расследует инцидент с избиением бывшего политзаключенного Владимира Балуха как разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или совмещенный с причинением тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 187 УК).
- В столичной прокуратуре заявили, что держат расследование уголовного производства.
- 18 сентября полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха.
- 1 октября Владимир Балух начал открывать глаза и двигаться.