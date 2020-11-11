В Киеве под стенами Верховной Рады собрался многочисленный митинг владельцев и работников ресторанов, кафе, пивоварен, которые требуют не закрывать их заведения в связи с карантином.

Об этом рассказывает корреспондент #Букв.

У стен парламента люди требовали не вводить так называемый карантин выходного дня.

Люди держали в руках плакаты с надписями: “Чем кормить детей?”, “Ресторанный бизнес – это миллион кормильцев”, “Карантин выходного дня – это миллион людей без работы”.

А еще митингующие принесли с собой кухонные принадлежности: кастрюли, половники, ложки и т.д.

Кроме того, свою акцию организовали ФЛП.

Около сотни участников акции перекрыли автомобильное движение на улице Грушевского возле стадиона “Динамо”. Они постоянно переходили дорогу, держа в руках флаги с надписями SaveФОП и плакаты: “Предприниматели – сила, которую не может преодолеть”, “Сохраним бизнес – сохраним бюджет. Сохраним бюджет – сохраним государство”, “Или всех – или никого”,”Малый бизнес – основа рынка”, “Нет карантина”, “Бизнес имеет право работать”.

Рядом с митингующими находились сотрудники полиции диалога и патрульные.

Фото: #Буквы