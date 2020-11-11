Об этом рассказывает корреспондент #Букв.
У стен парламента люди требовали не вводить так называемый карантин выходного дня.
Люди держали в руках плакаты с надписями: “Чем кормить детей?”, “Ресторанный бизнес – это миллион кормильцев”, “Карантин выходного дня – это миллион людей без работы”.
А еще митингующие принесли с собой кухонные принадлежности: кастрюли, половники, ложки и т.д.
Кроме того, свою акцию организовали ФЛП.
Около сотни участников акции перекрыли автомобильное движение на улице Грушевского возле стадиона “Динамо”. Они постоянно переходили дорогу, держа в руках флаги с надписями SaveФОП и плакаты: “Предприниматели – сила, которую не может преодолеть”, “Сохраним бизнес – сохраним бюджет. Сохраним бюджет – сохраним государство”, “Или всех – или никого”,”Малый бизнес – основа рынка”, “Нет карантина”, “Бизнес имеет право работать”.
Рядом с митингующими находились сотрудники полиции диалога и патрульные.
Фото: #Буквы
- Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что Украине навредит полный локдаун, а карантин выходного дня поможет разгрузить больницы.