Об этом сообщает корреспондент #Букв.
“За это время изменилась не одна группа прокуроров и пришел президент, который говорил о приоритетности расследования дела; дело в суде, однако следствие до сих пор не назвало имена всех причастных к убийству Кати. Катя была дальновидным и мудрым человеком. Из-за ее острого ума, отважных шагов и прямолинейности Катю убили”, – отмечают организаторы акции.
Активисты собрались на Почтовой площади, поскольку здесь есть мурал с цитатой погибшей активистки. Его ранее нарисовали активисты инициативы “Кто заказал Екатерину Гандзюк”.
В сопровождении полиции диалога участники акции прошлись от Почтовой до Контрактовой площади и расклеили плакаты с фото Екатерины Гандзюк и ее цитатами.
Как известно, 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
В июне 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк: они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Подозреваемыми в организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин (был помощником депутата Херсонского областного совета Николая Ставицкого).
- 18 августа в Днепровском районном суде Киева началось подготовительное заседание по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк. Один из подозреваемых – Алексей Левин появился в суде почти голый.
- В апреле стало известно, что правоохранители завершили расследование производства об убийстве херсонской чиновницы и активисты Екатерины Гандзюк.
- 28 марта активисты движения “Кто заказал Катю Гандзюк?” заявили, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова оказывает давление на отца погибшей херсонской чиновницы. 27 апреля у Офиса президента на Банковой в Киеве активисты требовали отправить генпрокурора Ирину Венедиктову в отставку из-за “дела Гандзюк”.
- 28 августа прокуратура попросила для Мангера и Левина 12 лет тюрьмы.