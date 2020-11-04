В Киеве на Почтовой площади около 100 человек собрались на акцию "Два года без Кати Гандзюк: заказчики до сих пор не наказаны".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“За это время изменилась не одна группа прокуроров и пришел президент, который говорил о приоритетности расследования дела; дело в суде, однако следствие до сих пор не назвало имена всех причастных к убийству Кати. Катя была дальновидным и мудрым человеком. Из-за ее острого ума, отважных шагов и прямолинейности Катю убили”, – отмечают организаторы акции.

Активисты собрались на Почтовой площади, поскольку здесь есть мурал с цитатой погибшей активистки. Его ранее нарисовали активисты инициативы “Кто заказал Екатерину Гандзюк”.

В сопровождении полиции диалога участники акции прошлись от Почтовой до Контрактовой площади и расклеили плакаты с фото Екатерины Гандзюк и ее цитатами.

Как известно, 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

В июне 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк: они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Подозреваемыми в организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин (был помощником депутата Херсонского областного совета Николая Ставицкого).