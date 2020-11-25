В сквере имени И. П. Котляревского в Киеве состоялся перформанс, цель которого — донести до людей, что преодолеть насилие можно только совместными усилиями

За тем, как это происходило, наблюдал корреспондент #Букв.

Как известно, сегодня, 25 ноября, отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Официально этот день был объявлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 году (дата выбрана в память о сестрах Мирабал, убитых в Доминиканской Республике в 1960 году).

Как и в предыдущие годы, в рамках этого международного дня запущена 16-дневная кампания (акция “16 дней против насилия”), которая завершится 10 декабря, в Международный день прав человека.

К Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в сквере имени И. П. Котляревского в Киеве состоялась тематическая акция — ледовый перформанс “Уничтожим насилие”.

В рамках перфоманса разбили скульптуру изо льда — кулак, который символизировал насилие. Присоединиться к процессу могли все желающие.

“Главная идея акции — донести до людей, что преодолеть насилие можно только совместными усилиями”, — отметили организаторы.

Участниками мероприятия были представители КГГА, Фонда народонаселения ООН, проекта ООН Женщины, а также Олег Собчук — фронтмен группы “СКАЙ”.

Акцию организовал Киевский городской Центр гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию при поддержке Киевской городской государственной администрации.