Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Акция организовывалась велосипедистами для велосипедистов, и не является политической. Велосипедисты собрались, чтобы привлечь внимание общества и чиновников к необходимости создания безопасных условий для движения в городе.

“Мы — полноценные участники движения, и для нас нужно создавать безопасные условия. К сожалению, не все поняли, что комфорт и удобства в городе должны быть для людей, а не для машин. Создавая безопасную инфраструктуру для велосипедистов, город заодно заботится обо всех категориях жителей, особенно тех, кому трудно ходить по всем тем ступеням, и опасно пересекать все те эстакады”, – добавляют организаторы.

Во время акции устроили флешмоб tetris challenge – около тысячи велосипедистов улеглись на Софийской площади рядом со своими велосипедами для совместного фото.

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Фото: Александр Кужельный, #Буквы

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Фото: Евгений Краевый, #Буквы