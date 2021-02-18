В Киеве сотни украинцев почтили память героев Небесной Сотни и борцов за независимость Украины.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Сначала в Михайловском соборе прошла панихида по погибшим Героями Небесной Сотни. Затем участники акции отправились по маршруту: ул. Трехсвятительская – Европейская площадь – ул. Михаила Грушевского – Крепостной переулок – Институтская – Аллея Героев Небесной Сотни.

В руках люди держали плакаты с надписью “Помним!”, “Небесная сотня !,” Герои не умирают! “, цветы, лампадки и государственный флаг. Во время шествия люди выкрикивали “Слава Украине!” и “Герои не умирают!”.

К акции присоединились несколько десятков белорусов, пришедших почтить память своего соотечественника Михаила Жизневского, что погиб 22 января 2014 года. В руках они держали белорусские флаги.

Завершилось шествие возложением цветов и зажиганием лампадок.

Фото: #Буквы

Панихида и шествие – традиционные мероприятия, которые организуют родные Героев Небесной Сотни и участники Революции Достоинства в сотрудничестве с другими организациями.

Инициаторы: общественная организация “Семьи Небесной Сотни” с участием Национального музея Революции Достоинства, инициативной группы пострадавших / раненых на Майдане, ОО Самооборона Майдана, ОО “Ассоциация Медиков Революции Достоинства”, Движения Сопротивления Капитуляции, родных Героев Небесной Сотни, участников Революции Достоинства.