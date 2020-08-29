В Киеве почтили память погибших защитников Украины: фото

Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Так, в Мемориальном комплексе Министерства обороны Украины состоялось чествование памяти погибших и возложение цветов. Отметим, что имена погибших защитников Украины зачитывали более 40 минут.
В церемонии почтения памяти приняли участие президент Владимир Зеленский, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль, родственники погибших и другие.
В 10:00 была объявлена общенациональная минута молчания.
Кроме того, мероприятия по случаю павших защитников государства состоялись сегодня и у Стены памяти на площади у Михайловского Златоверхого собора.
Там открыли арт-проект “Живая память”, посвященный памяти погибших в российско-украинской войне (информационно-просветительские стенды). Он будет работать до 29 сентября.
Фото: #Буквы
- Сегодня, 29 августа, почитается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны.
- Киевский метрополитен остановился на минуту, чтобы почтить память погибших защитников Украины.