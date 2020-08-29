В Киеве почтили память погибших защитников Украины: фото

Сегодня, 29 августа, в столице проходят мероприятия в память воинов, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, в Мемориальном комплексе Министерства обороны Украины состоялось чествование памяти погибших и возложение цветов. Отметим, что имена погибших защитников Украины зачитывали более 40 минут.

В церемонии почтения памяти приняли участие президент Владимир Зеленский, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль, родственники погибших и другие.

В 10:00 была объявлена общенациональная минута молчания.

Кроме того, мероприятия по случаю павших защитников государства состоялись сегодня и у Стены памяти на площади у Михайловского Златоверхого собора.

Там открыли арт-проект “Живая память”, посвященный памяти погибших в российско-украинской войне (информационно-просветительские стенды). Он будет работать до 29 сентября.

Фото: #Буквы