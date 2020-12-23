Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Торжественное открытие состоялось сегодня, 23 декабря, возле Национальной академии наук Украины.
Отметим, что Стус и Светличный были одними из главных фигур украинского диссидентского движения.
Летом 1965 года за свои выступления против политики русификации и правозащитную деятельность Светличный был уволен с работы, а 30 августа впервые арестован и заключен на 8 месяцев. После выхода из тюрьмы он был лишен возможности работать по специальности и публиковать собственные произведения, поэтому в дальнейшем свои переводы печатал под псевдонимами.
В 1972 году Светличного арестовали во второй раз, а потом вынесли приговор: 12 лет лишения свободы (7 лет концлагерей сурового режима и 5 лет ссылки за антисоветскую агитацию и пропаганду, изготовление и распространение самиздата). На суд ни жену, ни мать Светличного не допустили. Отбывал наказание в лагерях Пермской области.
Освободился он тяжело больным в 1983 году, из-за чего продолжать прежнюю творческую и общественную деятельность уже не смог, а через девять лет умер.
В то же время, Стус за собственные убеждения о необходимости сохранения и развития украинской культуры подвергся репрессиям со стороны советской власти, его творчество было запрещено и частично уничтожено, а он сам был осужден к длительному пребыванию в местах лишения свободы, где и погиб.
В церемонии открытия мемориальных досок приняли участие руководство Киевской городской государственной администрации, Печерской районной государственной администрации, Департамента охраны культурного наследия, института литературоведения НАН Украины и другие.
- В сентябре 2019 года, через несколько месяцев после выхода в печать книги Вахтанга Кипиани “Дело Василия Стуса”, Виктор Медведчук заявил, что потребует запретить распространение книги, так как некоторые ее фрагменты якобы не соответствуют действительности и унижают его честь и достоинство.
- Позже Виктор Медведчук подал в суд на журналиста и автора книги “Дело Василия Стуса” Вахтанга Кипиани.
- Украинские интеллектуалы призвали уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову гарантировать право на справедливый суд по иску народного депутата от “Оппозиционной платформы — За життя” Виктора Медведчука против журналиста Вахтанга Кипиани и издательства Vivat из-за книги “Дело Василия Стуса”.
- После судебных разбирательств суд постановил взыскать с Вахтанга Кипиани и ООО “Виват” судебный сбор по 768,4 гривны с каждого в пользу Медведчука. Кроме того, суд обязал удалить из книги определенные фрагменты.