В Киеве появились мемориальные доски поэту, правозащитнику, деятелю украинского культурного движения шестидесятников Василию Стусу и деятелю национально-демократического движения 1960-1970-х гг., лауреату Государственной премии им. Т. Шевченко Ивану Светличному.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Торжественное открытие состоялось сегодня, 23 декабря, возле Национальной академии наук Украины.

Отметим, что Стус и Светличный были одними из главных фигур украинского диссидентского движения.

Летом 1965 года за свои выступления против политики русификации и правозащитную деятельность Светличный был уволен с работы, а 30 августа впервые арестован и заключен на 8 месяцев. После выхода из тюрьмы он был лишен возможности работать по специальности и публиковать собственные произведения, поэтому в дальнейшем свои переводы печатал под псевдонимами.

В 1972 году Светличного арестовали во второй раз, а потом вынесли приговор: 12 лет лишения свободы (7 лет концлагерей сурового режима и 5 лет ссылки за антисоветскую агитацию и пропаганду, изготовление и распространение самиздата). На суд ни жену, ни мать Светличного не допустили. Отбывал наказание в лагерях Пермской области.

Освободился он тяжело больным в 1983 году, из-за чего продолжать прежнюю творческую и общественную деятельность уже не смог, а через девять лет умер.

В то же время, Стус за собственные убеждения о необходимости сохранения и развития украинской культуры подвергся репрессиям со стороны советской власти, его творчество было запрещено и частично уничтожено, а он сам был осужден к длительному пребыванию в местах лишения свободы, где и погиб.

В церемонии открытия мемориальных досок приняли участие руководство Киевской городской государственной администрации, Печерской районной государственной администрации, Департамента охраны культурного наследия, института литературоведения НАН Украины и другие.