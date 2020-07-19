“Я твоя Великая комета. Я видна невооруженным глазом”, – сообщается в Twitter.

В блоге кометы уже 4 407 подписчиков.

В аккаунте опубликовано видео кометы над Японией.

ICYMI: Take a look at this timelapse of comet Neowise captured by the Nayoro Observatory in Japan pic.twitter.com/l99eRTiT1Z — Reuters (@Reuters) July 18, 2020

Фото: KenKen

В еще одном твите говорится, что комета видима невооруженным глазом, она находится на расстоянии 106 575 578 км от Земли. Увидеть ее можно в созвездии Большой Медведицы.

Уже через несколько дней, а именно 23 июля, комета максимально приблизится к Земле. Наблюдать ее можно будет практически из любой точки планеты.

Справка. C/2020 F3 (NEOWISE) – ретроградная (движется вокруг Солнца в направлении, обратном направлению его вращения) комета с почти параболической орбитой. Ее увидели 27 марта 2020-го в инфракрасный телескоп NEOWISE. Ближе всего к Солнцу проходила 3 июля – в 44,1 млн км от светила. Афелий – 81,4—107,7 млрд км. Диаметр ядра – примерно 5 км.