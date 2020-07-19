“Я твоя Великая комета. Я видна невооруженным глазом”, – сообщается в Twitter.
В блоге кометы уже 4 407 подписчиков.
В аккаунте опубликовано видео кометы над Японией.
ICYMI: Take a look at this timelapse of comet Neowise captured by the Nayoro Observatory in Japan pic.twitter.com/l99eRTiT1Z
— Reuters (@Reuters) July 18, 2020
Фото: KenKen
В еще одном твите говорится, что комета видима невооруженным глазом, она находится на расстоянии 106 575 578 км от Земли. Увидеть ее можно в созвездии Большой Медведицы.
Уже через несколько дней, а именно 23 июля, комета максимально приблизится к Земле. Наблюдать ее можно будет практически из любой точки планеты.
Справка. C/2020 F3 (NEOWISE) – ретроградная (движется вокруг Солнца в направлении, обратном направлению его вращения) комета с почти параболической орбитой. Ее увидели 27 марта 2020-го в инфракрасный телескоп NEOWISE. Ближе всего к Солнцу проходила 3 июля – в 44,1 млн км от светила. Афелий – 81,4—107,7 млрд км. Диаметр ядра – примерно 5 км.
- NASA показала видео высокого качества с борта межгалактической космической станции, на котором можно наблюдать комету Neowise прямо над Землей.
- Ранее сообщалось, что на следующей неделе с Земли можно будет невооруженным взглядом наблюдать за кометой Neowise, которая считается самой яркой за последние семь лет.