Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Сначала в Михайловском соборе прошла панихида по погибшим Героям Небесной Сотни. Затем участники акции отправились по маршруту: ул. Трехсвятительская – Европейская площадь – ул. Михаила Грушевского – Крепостной переулок – Институтская – аллея Героев Небесной Сотни.
В руках люди держали плакаты с надписью “Помним!”, “Небесная сотня!”, “Герои не умирают!”, цветы, лампадки и государственный флаг. Во время шествия люди выкрикивали: “Слава Украине!” и “Герои не умирают!”
К акции присоединились несколько десятков белорусов, пришедших почтить память своего соотечественника Михаила Жизневского, погибшего 22 января 2014 года. В руках они держали белорусские флаги.
Завершилось шествие возложением цветов и зажиганием лампадок.
Фото: #Буквы
Панихида и шествие – традиционные мероприятия, которые организуют родные Героев Небесной Сотни и участники Революции Достоинства в сотрудничестве с другими организациями.
Инициаторы: общественная организация “Семьи Небесной Сотни” с участием Национального музея Революции Достоинства, инициативной группы пострадавших/раненых на Майдане, ОО “Самооборона Майдана”, ОО “Ассоциация медиков Революции Достоинства”, Движения Сопротивления Капитуляции, родных Героев Небесной Сотни, участников Революции Достоинства.
- 18 февраля 2014 года в Киеве произошла одна из самых трагических страниц в истории независимой Украины – “Беркут” начал силовой наступление на майдановцев. #Буквы вспомнили события семилетней давности.