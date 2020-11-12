Об этом пишет Harper’s Bazaar.

Судя по фото папарацци, главным место встречи новых героев, как и в оригинальной версии, будут ступеньки у входа в музей Метрополитен. А новые актеры, как и прежнее, будут одеваться в стиле преппи.

Главные роли в перезапуске играют Уитни Пик, Джонатан Фернандес, Эли Браун, Эмили Линд и Джейсон Готей.

Сюжет новой “Сплетницы“ держится в тайне, известно лишь то, что новое поколение подростков из частных школ Нью-Йорка попадет под социальную слежку через восемь лет после того, как сайт первоначального блоггера закрылся.

При этом, сценарист Джошуа Сафран отмечает, что новая версия сериала будет более инклюзивной, чем предыдущая. К слову, над костюмами новых героев работает Эрик Даман, который стилизировал оригинальную версию сериала.