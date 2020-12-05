Covid-19 Украина

обновлено 05.12.2020 в 12:02

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В Сети появились впечатляющие фото гигантского айсберга, который дрейфует через Атлантику

Самолет королевских военно-воздушных сил Великобритании сделал снимки самого большого айсберга в мире, который дрейфует через Южную Атлантику.

Суббота, 5 декабря 2020, 13:35

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Транспортер A400m пролетел низко над айсбергом площадью 4200 кв. км, чтобы увидеть его состояние. На фотографиях видны многочисленные трещины и выбоины, бесчисленные обломки льда и что-то вроде туннелей, проходящих под ватерлинией.

Антарктический айсберг сейчас приближается к британской заморской территории Южной Георгии. Он находится всего в 200 км от острова, и существует реальная вероятность того, что айсберг может застрять на мелководье прибрежных вод.

Айсберг откололся от шельфового ледника в Антарктиде в июле 2017 года, его площадь составляла почти 6000 кв. км – примерно четверть площади Уэльса.

Эксперты удивлены, что за три года айсберг не утратил своей массы. Многие думали, что он распадется на несколько крупных частей.

Теги: фото, айсберг

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