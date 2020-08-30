Сегодня, 30 августа, в Минске и других городах Беларуси возобновились уличные акции протеста, сообщается о задержаниях участников митингов.

Об этом рассказывает портал TUT.BY.

Возле гостиницы “Минск” начались задержания участников “Марша мира и независимости”. Подъехало шесть автозаков, задерживают мужчин. Люди кричат “Позор!” и “Лукашенко в автозак!”.

Проспект у площади Независимости перекрыт в обе стороны.

В район КГБ приехали водометы и автомобили для разгона людей. Также возле здания остановился микроавтобус. Люди в штатском попытались задержать нескольких парней — произошла стычка. Протестующие пытались отбить ребят, раскачивая микроавтобус.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Метрополитен в 13:55 закрыл на вход и выход четыре центральные станции – “Октябрьская”, “Купаловская”, “Площадь Ленина” и “Площадь Победы”. Поезда идут без остановок.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1 % избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12 %.

15 августа Александр Лукашенко заявил, что не нуждается в международном посредничестве для урегулирования ситуации в стране. Он также сообщил о своей договоренности с российским лидером Владимиром Путиным — РФ при первом запросе окажет всестороннюю помощь “по обеспечению безопасности Беларуси”.

19 августа Евросовет обнародовал заявление, согласно которому Европейский союз в ближайшее время введет санкции против значительного числа белорусских должностных лиц за насилие, репрессии и фальсификации выборов.