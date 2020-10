Об этом сообщает ВВС.

Протест начался днем и проходил мирно, но вскоре, при попытке правоохранителей разогнать людей, не соблюдающих социальную дистанцию, перерос в стычку.

Правоохранители заявили, что прекрасно понимают настроения протестующих, но считают, что “дискомфорт из-за новых карантинных ограничений не оправдывает насилие”.

С наступлением темноты протестующие стали бросать в полицейских дымовые шашки, бутылки и пиротехнику. Те ответили слезоточивым газом. Участники акции жгли мусорные баки.

Первое, против чего выступают люди, это введение комендантского часа.

При этом глава региона Винченцо де Лука призвал людей на время самоизолироваться, чтобы избежать повторения ситуации, которая была весной в Италии. Он считает, что нужно закрыть регионы, где вспышки коронавируса, на 40 дней.

WOW! 😍 Tausende Italiener pfeifen auf die nächtliche #Corona -Ausgangssperre in #Neapel ! Tutta #Napoli in rivolta! #Covid_19 #Lockdown pic.twitter.com/trt6FZTMdp

Napoli c’è! Protesta in massa della popolazione contro il lockdown al grido di “libertà, dignità e lavoro”. Bloccate intere via della città: la Polizia in assetto antisommossa decide di non intervenire e marcia insieme ai cittadini. Napoli cuore pulsante dell’Italia. #RadioSavana pic.twitter.com/snbLYpMmVZ

