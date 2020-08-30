Об этом сообщается на официальном сайте соревнования.
Так, 29 августа на старт гонки в городе Ницца вышли 176 велогонщиков.
Стоит отметить, что 117 лет проведения велогонку “Тур де Франс” отменяли только во время мировых войн.
Финальный этап велогонки с финишем на Елисейских полях в Париже запланирован на 20 сентября.
Фото: www.instagram.com/letourdefrance #TDF2020
Норвежец Александр Кристофф победил на этапе открытия TDF2020 .
Фото: Le Tour de France
- В апреле сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон отсрочил проведение велогонки “Тур де Франс”, так как страна продлевает запрет на проведение массовых мероприятий.