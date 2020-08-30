Несмотря на эпидемию коронавируса COVID-19 во Франции стартовала самая известная велогонка в мире "Тур де Франс".

Об этом сообщается на официальном сайте соревнования.

Так, 29 августа на старт гонки в городе Ницца вышли 176 велогонщиков.

Стоит отметить, что 117 лет проведения велогонку “Тур де Франс” отменяли только во время мировых войн.

Финальный этап велогонки с финишем на Елисейских полях в Париже запланирован на 20 сентября.

Фото: www.instagram.com/letourdefrance #TDF2020

Норвежец Александр Кристофф победил на этапе открытия TDF2020 .

Фото: Le Tour de France