Об этом сообщает телеканал tvn24.
Сообщается, что авария произошла на том же месте, что и две недели назад, когда в ДТП погибли пять человек, еще 30 получили травмы.
На этот раз ДТП произошло около города Ярослав в 23:00.
В автобусе было всего 10 человек, из них двое – водители. Один человек погиб на месте, четверо раненых доставлены в больницы. Пятеро путешественников пока не нуждаются в госпитализации. Сообщается, что погиб один из водителей.
Как предварительно сообщили в полиции, автобус по неизвестным причинам врезался в ограждение и съехал в кювет.
В полиции отмечают, что водитель за рулем был трезвый.
- Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал смертельное дорожно-транспортное происшествие с украинским автобусом, которое произошло в Подкарпатском воеводстве. Он выразил соболезнования семьям погибших и украинскому народу.
- В Польше предъявлены обвинения водителю автобуса с украинцами, который попал в смертельное ДТП. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.