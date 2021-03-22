В Польше в Подкарпатском воеводстве в ДТП попал автобус, в котором ехали 10 украинский. В результате аварии один человек погиб, еще четверо получили травмы.

Об этом сообщает телеканал tvn24.

Сообщается, что авария произошла на том же месте, что и две недели назад, когда в ДТП погибли пять человек, еще 30 получили травмы.

На этот раз ДТП произошло около города Ярослав в 23:00.

В автобусе было всего 10 человек, из них двое – водители. Один человек погиб на месте, четверо раненых доставлены в больницы. Пятеро путешественников пока не нуждаются в госпитализации. Сообщается, что погиб один из водителей.

Как предварительно сообщили в полиции, автобус по неизвестным причинам врезался в ограждение и съехал в кювет.

В полиции отмечают, что водитель за рулем был трезвый.