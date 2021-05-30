Про це розповідають #Букви.
У регаті змагаються екіпажі яхт зі всіх яхт-клубів Києва – оболонської СДЮСШOР, “Монітору” з Матвіївської затоки, Київського Крейсерського на Oсокорках, Інституту електрозварювання ім. Є. Патона на Жуковому острові, а також вишгородської “Оріяни” й “Стугни” та “Південного”, що розташовані в Українці.
“На старт перегонів зазвичай виходять більше ніж 50 вітрильників у різних залікових групах, а чисельність яхтсменів сягає понад 300 осіб – від школярів-юнг до поважних сивочолих капітанів”, – зазначають організатори.
Фото: #Букви
Переможці та призери будуть визначатися після фінішу третіх перегонів.
Закриття регати і урочиста церемонія нагородження орієнтовно призначені на 16:00 годину.
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- У неділю, 30 травня, із 07:00 до 15:00 у столиці відбудеться 28-й щорічний благодійний спортивний “Пробіг під каштанами”. У зв’язку з цим буде заборонено рух транспорту за маршрутом проведення заходу.