Об этом сообщает Командование десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины.

Собакам и котам пока не дают постоянных имен, но все же условные имена у них есть: Лилу, Гермиона, Жорик, Сильвио, Лариель, Дина, Лагерта и Вольт, Мотя и котенка.

Фотосессию провели в житомирском приюта для животных КП “Центр защиты животных” ЖМР.

Лилу

Вольт

Лагерта

Лариель

Мотя

Сильвио

Гермиона

Дина

Жорик

Фото: Житомир.info

“В первую очередь задача военных – защищать! И братья наши меньшие тоже нуждаются в защите. Мы ответственны за них. Надеюсь, эти фото дадут толчок обществу защищать животных. Я ехал на службу утром. Было темно. Я увидел котенка на дороге и не смог проехать мимо, взял его с собой и привез в КП “Центр защиты животных” на лечение. Я сейчас ищу ему хозяина и занимаюсь его лечением”, – рассказал десантник с позывным “Кречет”.