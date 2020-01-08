Сегодня, 8 января, Апелляционный суд Киева рассматривает апелляцию на меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Экс-нардеп Оксана Корчинская и нардеп Яна Зинкевич, а также ряд ветеранов готовы взять Яну Дугарь на поруки. Также сторона защиты просит заслушать свидетелей и присоединить к делу некоторые документы.

Прокуроры также просят суд принять к рассмотрению ряд документов, а еще видео с камер наблюдения.

Сейчас судьи ушли на техперерыв, чтобы изучит новые материалы.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Ранее адвокаты Яны Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству Павла Шеремета, написали в Госбюро расследований жалобу на правоохранителей.

Напомним, 12 декабря сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства. Также арестовали на 2 месяца Юлию Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Павла Шеремета. Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.