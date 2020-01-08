Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Экс-нардеп Оксана Корчинская и нардеп Яна Зинкевич, а также ряд ветеранов готовы взять Яну Дугарь на поруки. Также сторона защиты просит заслушать свидетелей и присоединить к делу некоторые документы.

Прокуроры также просят суд принять к рассмотрению ряд документов, а еще видео с камер наблюдения.

Сейчас судьи ушли на техперерыв, чтобы изучит новые материалы.

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Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Ранее адвокаты Яны Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству Павла Шеремета, написали в Госбюро расследований жалобу на правоохранителей.

Напомним, 12 декабря сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства. Также арестовали на 2 месяца Юлию Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Павла Шеремета. Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.

  • Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что подозрение Юлии Кузьменко, которую  следствие считает причастной к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году, построено на предположениях. 
  • Директор киевского НИИ судебных экспертиз Александр Рувин, сотрудник которого возглавлял экспертную комиссию по делу об убийстве Шеремета, ранее фигурировал в прослушке главы ГБР Романа Трубы, как полиграфолог, который “пишет все, что хочешь”.