Завершился второй день Ukrainian Fashion Week, который отметился показами Lallier, Dzhus, Finch wear, Arutiunova, Rybalko и других брендов. Самые яркие коллекции прошедшего дня – в дайджесте Букв.

Lallier

Дизайнер бренда Lallier Юлия Франц открыла второй день UFW праздничной и гламурной коллекцией одежды для вечеринок: усыпанные стразами корсеты, шорты и куртки из денима, ультракороткие корсажные мини-платья и юбки с укороченными толстовками, сетка, глиттер, шнуровка. Глядя на такую одежду, скучаешь за музыкальными фестивалями и вечеринками, которые сейчас на вес золота, еще больше обычного.

Dzhus

Бренд DZHUS представил капсульную коллекцию вещей-трансформеров, сделанных словно из намокшего гофрокартона, упаковочной бумаги, пакетов и другой целлюлозы. Из сезона в сезон предлагая минимизировать шопинг и расширять возможности своего гардероба, дизайнер бренда Ирина Джус обратила внимание гостей на осмысленное потребление, важность переработки вторсырья и повторного использования вещей. Большинство предметов одежды можно модифицировать в удобные сумки; сумки и шляпы – в рукава или шорты; если вытянув подкладку из штанов – превратить их в комбинезон, а шорты – в блузу.

Arutiunova

Дух испанского пасадобля и фламенко царил в коллекции Arutiunova от и до. В основу образов лег костюм торреадора, на узнаваемость которого работали брюки с завышенной талией и укороченные жакеты, кейпы и сорочки с защипами. История фламенко отобразилась в пышных воланах на подолах платьев и танцующей бахроме. Особое внимание дизайнер бренда Анна Арутюнова уделила декору, использовав разнообразные техники – аппликацию фатином, россыпь бисера, вышивка стеклярусом и рубкой, вискозная бахрома.