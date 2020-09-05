В этот раз UFW проходил без самых раскрученных имен украинской моды, но третий день подарил встречу с уже узнаваемыми мастерами.
Juliya Kros
“Пришло время остановиться, переосмыслить и трансформироваться внутренне”, – считает дизайнер Юлия Перекрестова и представляет фирменный крой с элементами кимоно – вещи-трансформеры из льна, шелка и тенсела, которые способны подстроиться под новую реальность и скорость смены обстоятельств. Так, по ее задумке блузы из практичной жатой вискозы, которую нет необходимости гладить, могут превращаться в безрукавки, а рукава на платьях служить маской для лица. Монохромную черно-белую гамму изредка разбавляют сизо-голубые наряды, символизирующие “умиротворение, творчество и избавление от страхов”.
Darja Donezz
В своей новой коллекции дизайнер Дарья Донец представила романтичную, мечтательную и чувственную героиню. Вдохновившись романом канадской писательницы Люси Мод Монтгомери «Энн из Зеленых Крыш» 1908 года, Донец превратила подиум в цветущий сад, по которому шествовали модели в пышных барочных платьях, приталенных брючных костюмах и кокетливых мини-платьях с рукавами-буфами.
К середине коллекции героиня Донец задумала сменить свои дневные наряды и отправилась на подиум в бельевых комплектах – изящных коротких шортах с рюшами, напоминающих панталоны, и белоснежных “ночных сорочках”. Финалом коллекции стало бальное платье, и украшенное розовыми бантами на пышном подоле и отделанное нежно-розовой тафтой, обернутой вокруг лифа и охватывающей одно плечо.
В спецпроекте UFW показали концепт одежды для столичных коммунальных служб
Мэр города Киева Виталий Кличко задумал “модно, современно и красиво” приодеть городских коммунальщиков.
Изначально в проекте должен был участвовать Istituto Europeo di Design (IED), партнер UFW, но из-за пандемии проект пришлось отложить. Поэтому родилась новая инициатива – привлечь к созданию концепта униформы молодых украинских дизайнеров, которые уже имеют опыт создания рабочей одежды.
В специальном проекте приняли участие четыре украинских таланта – Владимир Демчинский (Dastish Fantastish), Ядвига Нетикша (YADVIGA NETYKSHA), София Русинович (ROUSSIN) и Кирилл Харитонцев (Kir-Khartley), которые продемонстрировали свои идеи униформы для работников киевского метрополитена, муниципальной охраны, скорой помощи, а также “Киевпастранса” и “Киевзеленстроя”. Для каждой из групп столичных коммунальщиков было представлено по четыре образа.
Оставив узнаваемые цвета одежды работников городских служб, дизайнеры в целом игрались с кроем и формой: деконструировали жилеты, делали прорези на рукавах, снабжали одежду множеством карманов и ремней, а также укорачивали мужские жакеты или акцентировали талию на женских рабочих костюмах, например, на одежде представительниц метрополитена и “Киевпастранса”.
В финале показа принял участие младший брат мэра Владимир Кличко, который прошелся по подиуму в форме муниципальной охраны. А вот воплотят ли идеи концептов в жизнь, точного ответа нет.
ANNKARA
Дизайнер бренда Анна Карацюпа показала свой фирменный сексуальный крой, замешанный в новом сезоне на спорте. Это был реверанс в сторону купальных костюмов, вырезов и асимметрии на платьях, оголяющих то подтянутый живот, то ключицы, и укороченных топов, демонстрирующих идеальный пресс. Такие вещи требуют держать себя в хорошей спортивной форме и стремиться к лучшей версии себя.
Zharko
Сочетание идеи повседневной и авангардной одежды с использованием натуральных материалов продемонстрировала на главном подиуме UFW дизайнер Екатерина Жарикова. Новая коллекция Zharko, исповедующая простоту линий и форм, была вся о свободе: выход за рамки привычной повседневности, прозрачные и легкие разлетающиеся ткани, а также прозрачные маски им под стать составляли основную часть коллекции. На контрасте с ними играли виниловая кожа и деним.
FRBTK.
Коллекция Your vibe Марины Форматюк заворожила гостей с первого выхода. Окунув зал в освежающие пастельные оттенки мяты, апельсина, дыни и персика, дизайнер продемонстрировала деловые костюмы с брюками или шортами и жакеты с прорезями на локтях, а также летящие шелковые платья в паре с грубыми “вафельными” пиджаками. В новом сезоне Форбатюк предлагает дополнить образы практичными летними аксессуарами – эспадрильями и панамками.
IRON THREAD
Почетная миссия завершить сезон UFW NoSS досталась дизайнеру африканского происхождения Эно Эниеокноп, который в своем бренде делает ставку на яркий модный стритстайл. Дизайнер еще с первого образа заявил о намерении отказаться в своей коллекции от офисной скукоты даже в демонстрации деловых костюмов, а потому в первом выходе аккуратно завернул мужские туфли в прозрачную сумку, затем показав череду костюмов новой современной классики – с шортами и спортивной обувью.
Дутые куртки IRON THREAD, фирменный знак коллекции, в грядущем сезоне облачились в пижамную полоску и увеличенную гусиную лапку, а рубашки и комбинезоны были украшены знаковыми для бренда большими карманами. Также дизайнер представил несколько женских образов – в основном жакеты, пальто и шорты в черно-белую гусиную лапку. По словам Эниеокнопа, на этот раз он старался “объединить два мира моды в один: африканские и европейские мотивы, и тем самым сблизить два континента”.