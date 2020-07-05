Об этом сообщает корреспондент #Букв.

4 и 5 июля в небо под Киевом снова взлетели до 20 аэростатов.

В минувшие выходные в Макаровском районе Киевской области состоялся фестиваль воздушных шаров “Мама, я дома”. Зарегистрированные пользователи имели возможность увидеть утренние и вечерние старты десятков ярких аэростатов. Из-за непогоды вечером воскресенья запуск воздушных шаров отменили, а фестиваль был продлен на следующие выходные 4-5 июля. В фестивале приняли участие воздухоплавательные экипажи из Киева, Днепра, Кропивницкого, Кременчуга, Попильни.

Гости фестиваля увидели запуски воздушных шаров в открытом поле Макаровского района.

Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров

Фото: Евгений Краевый, #Буквы

Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров

Фото: Евгений Войнич, #Буквы