Под Киевом состоялся ежегодный семейный фестиваль воздушных шаров "Мама, я дома" в новом послекарантинном формате.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

4 и 5 июля в небо под Киевом снова взлетели до 20 аэростатов.

В минувшие выходные в Макаровском районе Киевской области состоялся фестиваль воздушных шаров “Мама, я дома”. Зарегистрированные пользователи имели возможность увидеть утренние и вечерние старты десятков ярких аэростатов. Из-за непогоды вечером воскресенья запуск воздушных шаров отменили, а фестиваль был продлен на следующие выходные 4-5 июля. В фестивале приняли участие воздухоплавательные экипажи из Киева, Днепра, Кропивницкого, Кременчуга, Попильни.

Гости фестиваля увидели запуски воздушных шаров в открытом поле Макаровского района.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Фото: Евгений Краевый, #Буквы

Фото: Евгений Войнич, #Буквы