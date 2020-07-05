Об этом сообщает корреспондент #Букв.
4 и 5 июля в небо под Киевом снова взлетели до 20 аэростатов.
В минувшие выходные в Макаровском районе Киевской области состоялся фестиваль воздушных шаров “Мама, я дома”. Зарегистрированные пользователи имели возможность увидеть утренние и вечерние старты десятков ярких аэростатов. Из-за непогоды вечером воскресенья запуск воздушных шаров отменили, а фестиваль был продлен на следующие выходные 4-5 июля. В фестивале приняли участие воздухоплавательные экипажи из Киева, Днепра, Кропивницкого, Кременчуга, Попильни.
Гости фестиваля увидели запуски воздушных шаров в открытом поле Макаровского района.
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
Фото: Евгений Краевый, #Буквы
Фото: Евгений Войнич, #Буквы
- 49-й Международный кинофестиваль “Молодость” в этом году отмечает свой 50-летний юбилей и пройдет с 22 по 30 августа 2020 года.