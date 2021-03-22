Соответствующее видео опубликовал системный администратор 25-й УАЭ Евгений Прокопчук.

По его словам, полярники вышли в море по делам. Издалека увидели спину кита, который спал. И когда проплывали мимо, то случайно разбудили великана.

Отмечается, что это удача встретить кита.

“Всю зимовку встретить китов было для нас большой удачей, а вот теперь эти замечательные гиганты у нас буквально за “каждым углом”. Он был не очень рад, что вы можете увидеть на видео, а вот мы – были в восторге!” – отметил Евгений Прокопчук.

Фото и видео: Евгений Прокопчук