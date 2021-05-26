Про це розповідають у Національному антарктичному науковому центрі.
Цікаво, що тут збереглися не лише кістки, але й м’які тканини тварини.
“Звісно, вченим завжди було цікаво з’ясувати, що ж це за кит та який його вік. Лише за зовнішнім виглядом кісток зробити точний висновок було неможливо. І от нарешті науковці наблизилися до розгадування цієї таємниці: під час сезону-2021 біологи відібрали зразки тканин, які найближчим часом будуть відправлені на дослідження. Радіовуглецевий аналіз дозволяє встановити вік тварини, а аналіз білків – її вид”, – зазначають у Національному антарктичному науковому центрі.
Фото: Іван Парнікоза, Олександр Яровий, Анна Соіна
Проте дослідники мають кілька припущень.
Перше щодо віку: це може бути викопний зразок кита – так званий субфосильний. Якщо це підтвердиться, то зразок дозволить більше дізнатися про китів минулого, їхню генетику, зовнішній вигляд тощо.
Якщо ж рештки відносно нові, то кит може бути однією з жертв китобоїв, які активно полювали в цих водах у першій половині ХХ ст.
Друга гіпотеза щодо виду. За розмірами кісток можна припустити, що це рештки синього кита – найбільшої тварини на планеті. Їхня довжина може сягати 33 м, а вага – 190 тонн.
Цей вид дуже сильно постраждав від китобійного промислу у минулому столітті, а зустріти його зараз – велика рідкість.
Науковці зазначають, що зустріти синього кита в районі “Вернадського” ще не доводилося.
“Якщо ж з’ясується, що скелет належить саме синьому киту, це дозволить вченим зробити висновки про його поширення в минулому вздовж берегів Антарктиди та уточнити шляхи міграції. Підтвердити якусь з цих гіпотез мають результати аналізів”.
Нагадаємо, що на початку травня науковці української полярної експедиції помітили одразу двох китів-горбачів, що пропливали повз острів Галіндез, де розташована станція “Академік Вернадський”.
- У березні українські полярники 25-ї антарктичної експедиції випадково розбудили кита, який мирно спав біля поверхні води.