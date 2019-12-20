В День святого Николая, уже по традиции, зажигаются главные елки большинства украинских городов. #Буквы собрали самые яркие фото новогодних красавиц.

Киев

В столице Украины установили елку высотой более 20 метров. Она украшена 800 игрушками и 3 км гирлянд. Вокруг нее, на праздничной площади, установлены также большие игрушечные фигуры украинских козаков и главных героев сказки “Щелкунчик”.

Винница

Винницкая елка установила национальный рекорд как самая высокая металлоконструкция, которая вращается вокруг своей оси. Ее высота составляет 29 метров, а вес – более 75 тонн.

Житомир

В этом году областной центр украшает голубая ель высотой в 17 метров. Ее срезали возле Житомирского лицея № 25, потому как дерево росло рядом со зданием и могло причинить вред его фундаменту.

Запорожье

На главной площади областного центра установили 25-метровую искусственную ель и каток. Елку украсили тысячами шаров и разнообразными иллюминациями.

Львов

Главную елку Львова в этом году не стали украшать игрушками. На ней – лишь гирлянды и иллюминации. Кроме того, вокруг центрального новогоднего дерева увеличили количество ярмарочных домиков и установили сцену, где до конца рождественско-новогодних праздников будут проходить концерты и тематические мероприятия.

Одесса

Главную елку города, которая находится на Думской площади, охраняют Щелкунчик и Мышиный король.

Эта искусственная елка украшает Думскую площадь уже седьмой год подряд. Высота новогодней красавицы составляет 20 метров, а диаметр основания — 9 м. Елка состоит из металлического каркаса и искусственной хвои итальянского производства, а украшена гирляндами и дюролайтом (прозрачный шнур с расположенными внутри светодиодами), общая протяженность которых составляет около четырех километров. Всего в искусственное дерево вмонтировано сто тысяч светодиодов.

Полтава

Главная елка Полтавы тоже искусственная, ее высота достигает 20 м. Новогоднее дерево окружает шатер из гирлянд, диаметр которого 40 м. Внутри – разместили фигуры оленей с санями и снеговика, которые также подсвечиваются гирляндами.

Тернополь

Тернопольская елка состоит из металлического каркаса и искусственной хвои. Часть гирлянд на елке новая, а часть осталась с предыдущих лет. В этом году отличием елки является иллюминация, которая может создавать различные узоры и 3D рисунки.

Харьков

Городскую елку украшают около 60 световых кристаллов, 70 светодиодных шаров, около 200 игрушек в виде подарочных коробок, 700 шаров и декоративных бус, 500 страбоскопов. На верхушке сверкает звезда 3х4 м, а внизу установили четырехметрового Деда Мороза с санями.