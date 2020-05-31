На полигоне "Алибей" в Одесской области 27-29 мая прошел этап испытаний комплекса крылатых ракет "Нептун". Военные запустили две ракеты, успешно поразившие две цели в Черном море.

Как сообщает портал “АрмияInform”.

Ракеты выпустили с интервалом две секунды по запрограммированному маршруту к двум целям в Черном море.

“Благодаря специальной полетной задаче, каждая головка самонаведения ракеты получила координаты целей: курс, дальность полета и время, которое затрачивается для захвата каждой из целей. Первая морская цель находилась на расстоянии 85 километров, а вторая – на расстоянии до 110 километров. Расстояние между ними составляло более 20 километров. Во время своего полетного пути за 10-15 километров до двух точек поражения ракеты самостоятельно снизились до 5 метров над уровнем Черного моря. Далее ракеты рассчитали оптимальную точку попадания, преодолели путь, который остался, и уничтожили две морские цели”, – рассказал гендиректор КБ “Луч” Олег Коростелёв.

Фото: armyinform.com.ua

Боеприпасом для “Нептуна” служит новейшая крылатая ракета Р-360, которая способна поражать надводные и надземные цели на расстоянии более 300 км.

Стоит отметить, что российские СМИ активно пишут про эти испытания, напоминая, что ранее глава Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов назвал ракету “уничтожителем Крымского моста”.