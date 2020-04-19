19 апреля во всех подразделениях операции Объединенных сил на Донбассе отметили Пасху.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.

“Пасхальное утро наши защитники встретили в окопах на передовой, на боевых позициях и в местах несения службы. Десятки капелланов вместе с верующими военнослужащими вознесли молитву за возвращение мира и процветания страны, за здоровье и благополучие всего украинского народа”, – говорится в сообщении.

Военных угощали традиционными пасками, крашанками и писанками.

Фото: Пресс-центр ООС