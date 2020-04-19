Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.
“Пасхальное утро наши защитники встретили в окопах на передовой, на боевых позициях и в местах несения службы. Десятки капелланов вместе с верующими военнослужащими вознесли молитву за возвращение мира и процветания страны, за здоровье и благополучие всего украинского народа”, – говорится в сообщении.
Военных угощали традиционными пасками, крашанками и писанками.
Фото: Пресс-центр ООС
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