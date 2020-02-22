Об этом сообщается в Instagram-аккаунте бренда.

Коллекция создана под арт-руководством украинского художника Вовы Воротнева.

Она состоит из цветных толстовок, футболок, объемных шарфов и кепок с логотипом.

По данным издания DTF Magazine, мотивы принтов взяты из украинских периодических изданий 1920-30-х годов — среди них журналы “Нова Ґенерація”, харьковский “Гарт” и львовский “Альманах лівого мистецтва”. Вдохновением также стали эскизы театральных костюмов Анатоля Петрицкого к постановке “Вий” и постер первого украинского игрового кино “Ентузіязм: Симфонія Донбасу” режиссера Дзиги Вертова.

“Целью коллекции стала актуализация малоизвестных символов украинского молодого искусства столетней давности среди украинской и мировой молодежи”, – отметили в Syndicate.