Об этом сообщается в Instagram-аккаунте бренда.
Коллекция создана под арт-руководством украинского художника Вовы Воротнева.
Она состоит из цветных толстовок, футболок, объемных шарфов и кепок с логотипом.
По данным издания DTF Magazine, мотивы принтов взяты из украинских периодических изданий 1920-30-х годов — среди них журналы “Нова Ґенерація”, харьковский “Гарт” и львовский “Альманах лівого мистецтва”. Вдохновением также стали эскизы театральных костюмов Анатоля Петрицкого к постановке “Вий” и постер первого украинского игрового кино “Ентузіязм: Симфонія Донбасу” режиссера Дзиги Вертова.
“Целью коллекции стала актуализация малоизвестных символов украинского молодого искусства столетней давности среди украинской и мировой молодежи”, – отметили в Syndicate.
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