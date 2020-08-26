Киев присоединился к международной акции правозащитной инициативы #BelarusWatch. В рамках акции здание "Украинского дома" на Крещатике подсветили цветами флага Беларуси.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Вечером 26 августа на улице Крещатик, 2 в Киеве прошла акция в поддержку протестующих в Беларуси, которые требуют отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов в стране. Ее организаторы — правозащитная инициатива #BelarusWatch.

Дата проведения мероприятия была выбрана не случайно — 26 лет действующий президент Беларуси находится у власти. Аналогичные акции прошли в 16 странах мира.

В знак солидарности здание “Украинского дома” было подсвечено цветами бело-красно-белого флага, ставшего символом протестов в Беларуси. Ранее #Буквы рассказывали его историю.

Напомним, в Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, который занимает эту должность с 1994 года. Президентские выборы состоялись 9 августа. В соответствии с утвержденными ЦИК результатов, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.

Протесты вспыхнули 9 августа, в день проведения выборов. С первого дня протестов в Киеве проходят акции солидарности с белорусами. В частности, 16 августа в центре Киева прошел марш в поддержку белорусского народа.