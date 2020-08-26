Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Вечером 26 августа на улице Крещатик, 2 в Киеве прошла акция в поддержку протестующих в Беларуси, которые требуют отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов в стране. Ее организаторы — правозащитная инициатива #BelarusWatch.
Дата проведения мероприятия была выбрана не случайно — 26 лет действующий президент Беларуси находится у власти. Аналогичные акции прошли в 16 странах мира.
В знак солидарности здание “Украинского дома” было подсвечено цветами бело-красно-белого флага, ставшего символом протестов в Беларуси. Ранее #Буквы рассказывали его историю.
Напомним, в Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, который занимает эту должность с 1994 года. Президентские выборы состоялись 9 августа. В соответствии с утвержденными ЦИК результатов, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.
Протесты вспыхнули 9 августа, в день проведения выборов. С первого дня протестов в Киеве проходят акции солидарности с белорусами. В частности, 16 августа в центре Киева прошел марш в поддержку белорусского народа.
- В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны были около 3000 человек, ранено 89 человек.
- На второй день протестов СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 10 августа стало известно о первом погибшем участнике акции.
- В субботу, 15 августа, в Минске состоялось прощание с Александром Тарайковським, который погиб во время протестов 10 августа на улице Притыцкого. Проститься с погибшим вышли тысячи людей.
- 18 августа стало известно о смерти еще одного протестующего. 19-летний Артем Паруков погиб, по версии правоохранителей, в результате наезда автомобиля на Партизанском проспекте в Минске. Близкие погибшего не верят в эту версию.
- 19 августа в военном госпитале Минска (Беларусь) умер 43-летний житель города Брест Геннадий Шутов. В него стреляли силовики во время протестов.