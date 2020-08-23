Об этом рассказывают #Буквы.

Так, на площади Конституции у здания парламента собрались народные депутаты, члены Кабинета Министров. Начал церемонию поднятия флага председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

“У каждого государства есть свои символы. Это то, что помогало двигаться вперед, символизировало государственность. В Украине тоже есть свои символы: герб, гимн и государственный флаг. Именно сегодня мы празднуем День государственного флага Украины. Этот флаг всегда напоминал нам, что Украина – мирное государство. Его две полосы символизировали две главные вещи для любого народа: синее мирное небо и плодородные земли”, – сказал Разумков.

Он также напомнил, что именно с этим флагом украинские военные защищают территориальную целостность государства.

“И именно это является тем вызовом, который стоит сегодня перед нашей страной. Но я уверен, что мы мужественно пройдем все вызовы, стоящие и еще будут стоять перед нами, и сможем сделать все, чтобы наш желто-голубой флаг снова символизировал мир, достижения, благосостояние в нашей успешной и процветающей стране “, – отметил председатель ВР.

Фото: Ян Доброносов, #Буквы