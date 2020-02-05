#Буквы посмотрели, какова ситуация в разных городах страны.

Киев

В ночь на 5 февраля в Киеве выпал снег – коммунальные службы вывели на улицы технику. Сейчас снегопада нет, а часть выпавшего снега уже растаяла.

С утра на дорогах столицы образовались пробки. Движение в районе Южного моста, моста Патона, Дарницкого и Северного моста. Тянучки были в районе Подола, на проспекте Победы, Набережном шоссе.

кпи_снег в киеве

КПИ. Фото: Оксана Никитина/Instagram

снег_майдан незалежности

Фото: valeriyblyus/Instagram

На перекресте улиц Франко и Хмельницкого в центре Киева упало дерево.

Фото: Volodymyr M. Drabchuk

Но его оперативно убрали:

Volodymyr M. Drabchuk

Житомир

житомир_снег_5 февраля

Фото: zhitomir_online/Instagram

Житомир_снегопад

Фото: zhitomir_online/Instagram

Днепр

В Днепропетровской области синоптики сегодня также обещают снег, но пока в областном центре идет только дождь. Об этом сообщает местное издание “Информатор”.

Днепр_5 февраля_дождь

Фото: Руслана Левенко

Одесса

24 населенных пункта Одесской области обесточены в результате непогоды.

В самой Одессе из-за сильного дождя несколько улиц оказались подтопленными.

Фото: “Думская”

 

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Трасса Одесса-Киев.❄️🌨️☃️ Шото намечается 🌨🌨🌨 А вы как думаете ❓😊🌨

Допис, поширений 😊Одесса замечательная😊 (@odessa_is_wonderful)

Харьковская область

Поселок Докучаевское в Харьковской области, Харьковский национальный аграрный университет.

Хнау

Фото: arkadiy_sanych/Instagram

В самом областном центре за ночь выпало 3 см снега.

харьков_снег_5 февраля

Фото: suspilne.kharkiv/Instagram

харьков_снег_5 февраля

Фото: suspilne.kharkiv/Instagram

Винница

В городе с утра работает снегоуборочная техника. Водителей просят не оставлять автомобили на обочинах, чтобы качественно убрать дороги.

Фото: #Буквы

Ровенская область

Снегопад начался еще вчера. А сегодня в течение дня синоптики прогнозируют умеренный снег, налипание мокрого снега, порывы ветра до 15-20 м/с, Образование снежного покрова 5-8 см.

 

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❄🚗👍 Білі мухи…і зимова шина. #дорога #зима #білімухи #сніг #лютий #winter #winterway

Допис, поширений Шиномонтаж ТТС Вербицького 1 (@tts_verbitskogo1)

Гора Поп Иван Черногорский

По состоянию на 11:30 5 февраля на г. Поп Иван Черногорский облачно, снег, ветер северо-западный, 14-15 м/с, температура окружающей среды -10 °C. Очень низкая видимость.

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Буковель

Курортный поселок Буковель засыпает снегом. Сейчас температура воздуха там составляет – 5 °C, сильные порывы ветра до 25 м/с.

буковель

Фото: tregub_valeriy/Instagram

 