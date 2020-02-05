Сегодня в Украину пришли метели и морозы, а в некоторых городах вместо обещанного снега льет дождь.

#Буквы посмотрели, какова ситуация в разных городах страны.

Киев

В ночь на 5 февраля в Киеве выпал снег – коммунальные службы вывели на улицы технику. Сейчас снегопада нет, а часть выпавшего снега уже растаяла.

С утра на дорогах столицы образовались пробки. Движение в районе Южного моста, моста Патона, Дарницкого и Северного моста. Тянучки были в районе Подола, на проспекте Победы, Набережном шоссе.

На перекресте улиц Франко и Хмельницкого в центре Киева упало дерево.

Но его оперативно убрали:

Житомир

Днепр

В Днепропетровской области синоптики сегодня также обещают снег, но пока в областном центре идет только дождь. Об этом сообщает местное издание “Информатор”.

Фото: Руслана Левенко

Одесса

24 населенных пункта Одесской области обесточены в результате непогоды.

В самой Одессе из-за сильного дождя несколько улиц оказались подтопленными.

Фото: “Думская”

Харьковская область

Поселок Докучаевское в Харьковской области, Харьковский национальный аграрный университет.

В самом областном центре за ночь выпало 3 см снега.

Винница

В городе с утра работает снегоуборочная техника. Водителей просят не оставлять автомобили на обочинах, чтобы качественно убрать дороги.

Фото: #Буквы

Ровенская область

Снегопад начался еще вчера. А сегодня в течение дня синоптики прогнозируют умеренный снег, налипание мокрого снега, порывы ветра до 15-20 м/с, Образование снежного покрова 5-8 см.

Гора Поп Иван Черногорский

По состоянию на 11:30 5 февраля на г. Поп Иван Черногорский облачно, снег, ветер северо-западный, 14-15 м/с, температура окружающей среды -10 °C. Очень низкая видимость.

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Буковель

Курортный поселок Буковель засыпает снегом. Сейчас температура воздуха там составляет – 5 °C, сильные порывы ветра до 25 м/с.