#Буквы посмотрели, какова ситуация в разных городах страны.
Киев
В ночь на 5 февраля в Киеве выпал снег – коммунальные службы вывели на улицы технику. Сейчас снегопада нет, а часть выпавшего снега уже растаяла.
С утра на дорогах столицы образовались пробки. Движение в районе Южного моста, моста Патона, Дарницкого и Северного моста. Тянучки были в районе Подола, на проспекте Победы, Набережном шоссе.
На перекресте улиц Франко и Хмельницкого в центре Киева упало дерево.
Но его оперативно убрали:
Житомир
Днепр
В Днепропетровской области синоптики сегодня также обещают снег, но пока в областном центре идет только дождь. Об этом сообщает местное издание “Информатор”.
Фото: Руслана Левенко
Одесса
24 населенных пункта Одесской области обесточены в результате непогоды.
В самой Одессе из-за сильного дождя несколько улиц оказались подтопленными.
Фото: “Думская”
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Трасса Одесса-Киев.❄️🌨️☃️ Шото намечается 🌨🌨🌨 А вы как думаете ❓😊🌨
Харьковская область
Поселок Докучаевское в Харьковской области, Харьковский национальный аграрный университет.
В самом областном центре за ночь выпало 3 см снега.
Винница
В городе с утра работает снегоуборочная техника. Водителей просят не оставлять автомобили на обочинах, чтобы качественно убрать дороги.
Фото: #Буквы
Ровенская область
Снегопад начался еще вчера. А сегодня в течение дня синоптики прогнозируют умеренный снег, налипание мокрого снега, порывы ветра до 15-20 м/с, Образование снежного покрова 5-8 см.
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❄🚗👍 Білі мухи…і зимова шина. #дорога #зима #білімухи #сніг #лютий #winter #winterway
Гора Поп Иван Черногорский
По состоянию на 11:30 5 февраля на г. Поп Иван Черногорский облачно, снег, ветер северо-западный, 14-15 м/с, температура окружающей среды -10 °C. Очень низкая видимость.
Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Буковель
Курортный поселок Буковель засыпает снегом. Сейчас температура воздуха там составляет – 5 °C, сильные порывы ветра до 25 м/с.