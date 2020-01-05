В Австралии для пожарных служб в Новом Южном Уэльсе за 48 часов собрали более 20 миллионов австралийских долларов (13 миллионов долларов США).

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

С момента возникновения пожаров в сентябре погибли не менее 24 человек.

Премьер-министр Скотт Моррисон призвал 3000 резервных военных для борьбы с пожарами и помощи населению.

Фото с telegram-канала Reddit

Фото: karmagawa/Instagram

Фото: brinkleydavies/Instagram

В Канберре качество воздуха оценивается как худшее в мире, и жителям сказали не выходить из дома.

Австралийская авиакомпания Qantas отменила рейсы в город и из города до конца воскресенья.

Так, в соцсети австралийский комик Селеста Барбер призвала своих поклонников жертвовать деньги для борьбы с пожарами.

После этого люди стали массово жертвовать деньги. Собранные средства пойдут в сельскую пожарную службу штата Новый Южный Уэльс и Фонд пожертвований для пожарных бригад.

Ряд знаменитостей также пожертвовали деньги – среди них американская певица Пинк и лауреат премии “Оскар” Николь Кидман, которая пообещала 500 000 долларов.

В стране есть еще почти 200 пожаров, более 1200 домов разрушено и миллионы гектаров земли выжжены.