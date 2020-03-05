Об этом сообщает издание “Хмарочос”.
Коммунальщики установили скульптуру из бетонных подснежников утром 4 марта. Ее разместили на клумбе, где раньше находилась фотозона I love Kyiv.
В центре композиции – большой цветок, вокруг него семь меньших.
Как сообщает издание “Сегодня”, арт-объект устанавливали “под наблюдением дизайнера от коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района”.
Новая фотозона является подарком “всем киевлянкам и гостям столицы к празднику весны – 8 марта”.
Подходы к клумбе планируется вымостить мраморной крошкой. Перед бетонными подснежниками также должны высадить живые цветы (тюльпаны и гиацинты), но только если они “будут вписываться в общую композицию”.
Как сообщает издание “Информатор”, полностью инсталляцию планируют закончить до 6 марта. После этого все желающие смогут сделать фото на фоне бетонных цветов.
Ранее на этом месте располагалась фотозона – буквы I love Kyiv, установленные в 2017 году. В прошлом году их демонтировали после того, как они были повреждены вандалами. Коммунальщики еще надеются отремонтировать предыдущую фотозону.
- 26 ноября прошлого года на Михайловской площади в Киеве установили арт-объект в виде легких для поддержки людей с раком легких.