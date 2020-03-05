В центре Киева на Майдане Незалежности появились огромные подснежники из бетона.

Об этом сообщает издание “Хмарочос”.

Коммунальщики установили скульптуру из бетонных подснежников утром 4 марта. Ее разместили на клумбе, где раньше находилась фотозона I love Kyiv.

В центре композиции – большой цветок, вокруг него семь меньших.

Как сообщает издание “Сегодня”, арт-объект устанавливали “под наблюдением дизайнера от коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района”.

Новая фотозона является подарком “всем киевлянкам и гостям столицы к празднику весны – 8 марта”.

Подходы к клумбе планируется вымостить мраморной крошкой. Перед бетонными подснежниками также должны высадить живые цветы (тюльпаны и гиацинты), но только если они “будут вписываться в общую композицию”.

Как сообщает издание “Информатор”, полностью инсталляцию планируют закончить до 6 марта. После этого все желающие смогут сделать фото на фоне бетонных цветов.

Ранее на этом месте располагалась фотозона – буквы I love Kyiv, установленные в 2017 году. В прошлом году их демонтировали после того, как они были повреждены вандалами. Коммунальщики еще надеются отремонтировать предыдущую фотозону.